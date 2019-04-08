В Оренбургской области расселят больше 250 аварийных домов

8 апреля прошла торжественная церемония подписания договора на переселение людей из аварийного жилья госкорпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Правительством Оренбургской области. Деньги на строительство новых домов выделяет Фонд ЖКХ.

«КАЧЕСТВЕННОЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ»

В программе участвуют жители Оренбургской области, зарегистрированные в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа сформирована в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда». Программа рассчитана на 2019-2025 годы. Оренбургская область взяла на себя обязательства до 1 сентября 2025 года обеспечить переселение людей из всего аварийного жилищного фонда в регионе, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Обращаясь к участникам встречи, председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин подчеркнул, что продолжение процесса переселения граждан из аварийного жилья за счет средств федерального проекта – это решение президента России Владимира Путина. Во многом данное решение обусловлено успешностью предыдущих программ по расселению аварийного жилья, когда с 2008 по 2018 год более 1 млн. граждан улучшили свои жилищные условия. Однако, несмотря на то, что более 16 млн. кв.м. аварийного жилья было снесено, либо реконструировано за этот период, ежегодно в разряд непригодного для жизни переходит около 1,9 млн. кв.м. жилья, и процесс его расселения необходимо продолжать.

При этом в национальном проекте ставится задача, чтобы к 2023 году площадь расселяемого в год аварийного жилья как минимум на 30% превышала площадь жилья, признаваемого таковым. Только так можно перейти к устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда.

Однако кроме количественных показателей, по мнению Сергея Степашина, не менее важны качественные показатели программы.

«Недопустимо, чтобы новое жилье, построенное в рамках программы, было недостаточно качественным. Оно должно быть современным, энергоэффективным, комфортным», — заявил глава набсовета фонда.

«ГОТОВЫ «ЗАКАТАТЬ РУКАВА»

Заместитель Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Максим Егоров напомнил присутствующим, что в соответствии с целевыми показателями национального проекта в ближайшие 6 лет предстоит переселить более 660 тысяч граждан, проживающих в более чем 12 млн. кв.м. аварийного жилья. Это значительный объем, и чем быстрее в каждом из областей РФ приступят к реализации своей региональной программы, тем выше шансы на успешное и своевременное достижение целей федерального проекта. По его словам, в ближайшее время будут разработаны новые механизмы переселения из аварийного жилья, которые позволят оптимизировать и ускорить этот процесс.

Временно исполняющий обязанности главы Оренбургской области Денис Паслер в свою очередь заявил, что в соответствии с принятой региональной программой в 2019-2025 годах на территории 26 муниципальных образований региона из аварийного жилья будут переселены более 5,3 тыс. граждан. Всего планируется расселить 251 аварийный дом, где общая площадь жилых помещений составляет почти 100 тыс.кв.м.

«Мы готовы «закатать рукава» и приступить к реализации программы. Жители области ждут ее», — уточнил глава региона.

Как отметил генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин, для Фонда сегодня ответственный момент: начинается практическая реализация нового этапа широкомасштабной программы расселения аварийного жилья.

– Уже завтра первый субъект Федерации – Оренбургская область получит средства Фонда ЖКХ, и сможет приступить к проведению необходимых конкурсных процедур, — отметил Константин Цицин.

Он рекомендовал в условиях Оренбургской области обратить пристальное внимание на возможность стимулирования строительства индивидуального жилья для расселения аварийного жилищного фонда.

Отметим, сегодня правлением Фонда ЖКХ одобрена заявка Оренбургской области о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на реализацию этапа 2019-2020 годов региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Региону выделят из средств госкорпорации 361,86 млн. рублей. Эти средства будут направлены на переселение 584 человек из 245 аварийных помещений общей площадью 10,96 тыс.кв.м. на территории 10 муниципальных образований.

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин вручил врио губернатора Оренбургской области Денису Паслеру платежное поручение на сумму 108,56 млн. рублей – первый транш для финансирования мероприятий программы по переселению граждан из аварийного жилья в рамках одобренной заявки.