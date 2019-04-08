2019-04-08T19:34:36+03:00
Телевизор

"Что? Где? Когда?": Козлов проиграл - кто следующий?

Нас ждет очередной раунд весенней серии
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Борис Белозеров поборется за победу в зимней серии. Фото: Первый каналБорис Белозеров поборется за победу в зимней серии. Фото: Первый канал
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У кого-то весной в организме бушуют гормоны, а знатокам, наоборот, нельзя позволять эмоциям одержать над собой верх. В интеллектуальном клубе в разгаре весенняя серия игр, в которой на кону стоит путевка в серию зимнюю, где, в свою очередь, состоится битва за выход финал года. По правилам клуба победу в весенней серии одержит та команда, которая выиграет у телезрителей последней, поэтому секстету Бориса Белозерова, который сядет за стол 14 апреля, придется болеть против шестерки Балаша Касумова - именно ей выпала честь заканчивать весенний марафон. Но для начала дружине Белозерова надо будет попытаться выиграть свою битву с телезрителями. Блистать эрудицией 14 апреля в Нескучном саду будут, помимо капитана, Ольга Быкова, Дарья Любинская, Ким Галачян, Антон Иоков и Никита Старун.

Стоит отметить, что весной знатоки выступают не слишком удачно, ведь пока эрудиты одержали лишь одну победу над телезрителями - случилось это 24 марта, когда со счетом 6:5 выиграла команда Ивана Жаркевича. В последнем матче, состоявшемся 7 апреля, вновь сильнее были зрители, со счетом 6:3 одолевшие дружину Андрея Козлова.

Первый канал, "Что? Где? Когда?", 14 апреля, 22:30

ИСТОЧНИК KP.RU

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