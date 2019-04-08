Из голландского интервью Леонида Слуцкого сделали рэп

Российский тренер Леонид Слуцкий в Нидерландах оказался в эпицентре громкого скандала. После матча его "Витесса" против ПСВ, который завершился вничью 3:3, Слуцкий разразился критикой в адрес судьи Сердара Гезюбююка. По ходу матча команда бывшего наставника ЦСКА и сборной России трижды вела в счете, но не смогла одержать победу.

На чистом английском Леонид Викторович заявил:

- Мне кажется, это что-то личное, потому что три раза подряд он совершает одинаковые ошибки. Ни в какой другой игре чемпионата я никогда не думаю о судье — здесь абсолютно топовый уровень, лигочемпионский. Все арбитры очень общительные, очень дружелюбные, улыбаются, шутят, жмут руки. А он никогда не говорит „привет“, никогда не говорит „до свидания“, никогда не жмёт руку, никогда не отвечает на мои вопросы, когда я спрашиваю у него, почему он не использует VAR — как, например, в эпизоде с первым голом.

Он высокомерный, слишком эгоистичный. Он думает, что он Бог и что 21 тысяча болельщиков приходят посмотреть на него. Это не его игра! Он как официант, он обязан быть рядом с игрой, потому что он всего лишь арбитр. Футболисты — вот кто самые важные люди на поле. Он считает себя самым важным. Да я ни разу за 10 месяцев пребывания в Нидерландах не видел таких людей — чтобы никогда не жали руки, не здоровались, не прощались, не объясняли своих ошибок или не ошибок. Очень высокомерный, очень эгоистичный. Для меня это просто худший судья мира. Никогда никого хуже в своей жизни не видел.

В комментарии к видеоролику, который разместили в соцсетях официального вещателя чемпионата Голландии, болельщики "Витесса" говорят... что он - прав! На следующий день после этого интервью Футбольный союз Нидерландов начал расследование в отошении Слуцкого.

А в соцсетях, между тем, появилась своеобразная реакция на эту историю. Все интервью Леонида Слуцкого, который тренирует "Витесс" в Голландии, наложили на музыкальный бит и сделали из этого рэп-видеоролик.