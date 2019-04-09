2019-04-08T22:26:06+03:00
Телевизор

Обаятельная предсказуемость

Наш корреспондент посмотрел новый ретросериал «Подкидыш», из-за низких рейтингов покинувший эфир раньше времени
Сергей ЕФИМОВзав. отделом
Поделиться:
Авторам здорово удалось передать атмосферу свободы и дерзости эпохиАвторам здорово удалось передать атмосферу свободы и дерзости эпохиФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Это один из беспроигрышных жанров: несложный детектив про раннесоветское прошлое. На волне успеха «Ликвидации» их сняли бессчетное количество - и всегда успех, высокий рейтинг. В итоге сериальных дел мастера расслабились и сняли «Подкидыша» - историю бледную, как чай из пакетика, который заваривают во второй раз. Даже название не потрудились придумать свое, а ведь можно было догадаться, что люди отлично помнят правильного «Подкидыша» - комедию 1939 года с Раневской - и надругательства над святыней не простят.

Ключевую идею - герой выдает себя за кого-то другого - будто позаимствовали с первой же страницы справочника «100 лучших сюжетов мировой литературы». Не дай бог соригинальничать, пусть будет, как уже было много раз - зритель увидит знакомое и обрадуется. И этот сверхнеторопливый темп: только на завязку сюжета ушло почти полчаса первой серии. И никаких флешбэков, модного рваного повествования - все строго линейно, по порядку. Ты из анонсов знаешь, что герой-авантюрист будет работать в милиции, и ждешь полчаса, пока это наконец случится на экране. Как предсказуемость помогает сериалу стать популярным?

При этом в «Подкидыше» прекрасный актерский ансамбль, один Трибунцев чего стоит, и вообще это проект про самый непечальный период в истории СССР. Авторам здорово удалось передать атмосферу свободы и дерзости эпохи

НЭПа, не в последнюю очередь благодаря оригинальному саундтреку - чуть слышно в «Подкидыше» играет то «Маэстро» Паулса - Пугачевой, то «Исчезли солнечные дни» Валерия Леонтьева.

Мягкая ирония рождает второй слой, добавляет обаяния. Но именно это в конечном итоге проект и погубило: он еще недостаточно хорош для продвинутых сериаломанов, но уже чужероден для массового зрителя.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

НЭП - всему голова

Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Невысокие рейтинги «Подкидыша» - ребус, для разгадки которого, однако, не надо быть воришкой, превратившимся в следака. Мы привыкли идеализировать телеаудиторию, признавать ее право считаться истиной в конечной инстанции. Выражаясь языком главного героя «Подкидыша», зритель не фраер, он все видит. Увы, не все и не всегда (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
«Ходячие мертвецы»: почему суперпопулярное шоу стало превращаться в «зомби»
После премьеры супершоу «Ходячие мертвецы» в 2010 году о нем сразу заговорили даже те, кто никогда не интересовался этим жанром. Но прошло время и рейтинги сериала существенно просели
Новости 24
Порошенко объявил себя русскоязычным
Гройсман: Украина «зажата долгом»
Белый дом назвал имя нового главы Секретной службы США
Золотовалютные резервы России побили рекорд за последние пять лет
Жена Норкина рассказала, когда телеведущий сможет вернуться в эфир
Соловьев ответил на рассуждения Познера о национальной идее России
Антонов заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам безопасности
Мединский прокомментировал освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста
Иран официально признал вооруженные силы США террористической группировкой
Трамп уволил главу Секретной службы США
Путин отказался считать «благостными» переговоры с Эрдоганом
Названа самая пьющая профессия в США
Путин: решение США по Голанским высотам противоречит резолюциям ООН
Курс доллара упал ниже 65 рублей
Путин: Россия и Турция будут вести работу по либерализации визового режима
Эксперт назвал срок запуска «Турецкого потока»
Медведев назначил главу Роструда замглавы Минтруда
Лиза Алерт: В 2018 году семеро детей утонули в выгребных ямах уличных туалетов
Местный житель убил немецкую туристку на отдыхе в Таиланде
МИД Ирана предложил Роухани внести ВС США в список террористических организаций
"Обеспечил честные выборы - отстранен": Губернатор Одесской области написал, почему его уволил Порошенко
Умер конструктор Виктор Благов, создавший космический корабль для Гагарина
Кандидат в президенты Литвы выступил за возвращение к диалогу с Россией
Эрдоган надеется на скорейший переход к расчету в нацвалютах с Россией
В Верховной раде рассказали о конфликте немецких и украинских парламентариев в ПАСЕ
ВАИ подключится к выявлению водителей-нарушителей