Обаятельная предсказуемость

Это один из беспроигрышных жанров: несложный детектив про раннесоветское прошлое. На волне успеха «Ликвидации» их сняли бессчетное количество - и всегда успех, высокий рейтинг. В итоге сериальных дел мастера расслабились и сняли «Подкидыша» - историю бледную, как чай из пакетика, который заваривают во второй раз. Даже название не потрудились придумать свое, а ведь можно было догадаться, что люди отлично помнят правильного «Подкидыша» - комедию 1939 года с Раневской - и надругательства над святыней не простят.

Ключевую идею - герой выдает себя за кого-то другого - будто позаимствовали с первой же страницы справочника «100 лучших сюжетов мировой литературы». Не дай бог соригинальничать, пусть будет, как уже было много раз - зритель увидит знакомое и обрадуется. И этот сверхнеторопливый темп: только на завязку сюжета ушло почти полчаса первой серии. И никаких флешбэков, модного рваного повествования - все строго линейно, по порядку. Ты из анонсов знаешь, что герой-авантюрист будет работать в милиции, и ждешь полчаса, пока это наконец случится на экране. Как предсказуемость помогает сериалу стать популярным?

При этом в «Подкидыше» прекрасный актерский ансамбль, один Трибунцев чего стоит, и вообще это проект про самый непечальный период в истории СССР. Авторам здорово удалось передать атмосферу свободы и дерзости эпохи

НЭПа, не в последнюю очередь благодаря оригинальному саундтреку - чуть слышно в «Подкидыше» играет то «Маэстро» Паулса - Пугачевой, то «Исчезли солнечные дни» Валерия Леонтьева.

Мягкая ирония рождает второй слой, добавляет обаяния. Но именно это в конечном итоге проект и погубило: он еще недостаточно хорош для продвинутых сериаломанов, но уже чужероден для массового зрителя.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

НЭП - всему голова

Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Невысокие рейтинги «Подкидыша» - ребус, для разгадки которого, однако, не надо быть воришкой, превратившимся в следака. Мы привыкли идеализировать телеаудиторию, признавать ее право считаться истиной в конечной инстанции. Выражаясь языком главного героя «Подкидыша», зритель не фраер, он все видит. Увы, не все и не всегда (подробности).