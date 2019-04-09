2019-04-08T22:55:44+03:00
Анекдоты

У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна!

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Грешники после смерти попадают в маршрутку.

В будний день. В 7 часов утра. Навсегда.

* * *

Библиотека:

- Дайте жалобную книгу!!!

- «Муму» подойдет? Или еще жалобнее?

* * *

Свекровь отчитывает невестку:

- Полы не умеешь мести, обеды плохо готовишь, сына моего пилишь, ну вот что ты за женщина?! Вот я в твои годы...

- Вы в мои годы, мама, - отвечает невестка, - уже третьего мужа похоронили.

* * *

Купил шампунь против выпадения волос, но через неделю оказалось, что он за.

* * *

Встречаются двое.

- Гаишники - уроды.

- Почему?

- Вчера права забрали.

- За что?

- Да прикопались, как обычно. Ехал без аптечки. Номера грязные! На красный! Задом! По встречной! Пьяный…

* * *

Ходил с девочкой в один садик, в одну группу, в школе в один класс, в колледже в одной группе...

В Одноклассниках смотрю - ей 27 лет, а мне 38...

* * *

- Я мало зарабатываю?! Да на мою зарплату можно содержать трех таких баб, как ты!!!

- Отлично. Тогда договорились.

- О чем?!

- Завтра к нам переезжают мои мать и бабушка.

* * *

- Тяжело работать, когда шефа нет?

- Очень тяжело. Даже курить не хожу, боюсь, что домой уйду.

* * *

Согласно договору о космосе от 1967 года законы каждой страны распространяются на космические объекты, запущенные непосредственно ею.

Из этого следует, что на российском сегменте МКС можно бесплатно собирать валежник и охотиться с луком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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