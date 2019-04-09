У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна!
Грешники после смерти попадают в маршрутку.
В будний день. В 7 часов утра. Навсегда.
* * *
Библиотека:
- Дайте жалобную книгу!!!
- «Муму» подойдет? Или еще жалобнее?
* * *
Свекровь отчитывает невестку:
- Полы не умеешь мести, обеды плохо готовишь, сына моего пилишь, ну вот что ты за женщина?! Вот я в твои годы...
- Вы в мои годы, мама, - отвечает невестка, - уже третьего мужа похоронили.
* * *
Купил шампунь против выпадения волос, но через неделю оказалось, что он за.
* * *
Встречаются двое.
- Гаишники - уроды.
- Почему?
- Вчера права забрали.
- За что?
- Да прикопались, как обычно. Ехал без аптечки. Номера грязные! На красный! Задом! По встречной! Пьяный…
* * *
Ходил с девочкой в один садик, в одну группу, в школе в один класс, в колледже в одной группе...
В Одноклассниках смотрю - ей 27 лет, а мне 38...
* * *
- Я мало зарабатываю?! Да на мою зарплату можно содержать трех таких баб, как ты!!!
- Отлично. Тогда договорились.
- О чем?!
- Завтра к нам переезжают мои мать и бабушка.
* * *
- Тяжело работать, когда шефа нет?
- Очень тяжело. Даже курить не хожу, боюсь, что домой уйду.
* * *
Согласно договору о космосе от 1967 года законы каждой страны распространяются на космические объекты, запущенные непосредственно ею.
Из этого следует, что на российском сегменте МКС можно бесплатно собирать валежник и охотиться с луком.
ИСТОЧНИК KP.RU