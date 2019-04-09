«Мираторг» нарастил выпуск мяса
«Мираторг» нарастил объем выпуска высококачественной говядины до 32 тысяч тонн в живом весе, что на 40% превысило показатели прошлого года. Это мясо молодняка крупного рогатого скота, заморозка которого не допускается. То есть говядина наилучшего качества, с установленным уровнем мраморности, жирности, цвета. А главное, компания выпускает натуральное мясо без добавок. Увеличения объема удалось добиться за счет запуска новых животноводческих площадок. «Мираторг» производит свою продукцию на 97 фермах в нескольких областях. В течение ближайших лет холдинг планирует увеличить поголовье скота почти вдвое - до миллиона голов.
ИСТОЧНИК KP.RU