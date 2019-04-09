«Мираторг» нарастил выпуск мяса

Анастасия Алехнович, директор Института экономики роста им. Столыпина: Контроль и надзор по-прежнему нацелены на наказание, а не на предупреждение

Работа последних лет по общему реформированию контрольно-надзорной деятельности и ликвидации избыточных, устаревших и дублирующихся требований так и не дала существенных результатов