2019-04-08T23:09:11+03:00
Экономика

«Мираторг» нарастил выпуск мяса

Отечественный лидер по производству и поставкам мяса отчитался за первый квартал 2019 года
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«Мираторг» нарастил объем выпуска высококачественной говядины до 32 тысяч тонн в живом весе.«Мираторг» нарастил объем выпуска высококачественной говядины до 32 тысяч тонн в живом весе.Фото: Алексей ФОКИН
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«Мираторг» нарастил объем выпуска высококачественной говядины до 32 тысяч тонн в живом весе, что на 40% превысило показатели прошлого года. Это мясо молодняка крупного рогатого скота, заморозка которого не допускается. То есть говядина наилучшего качества, с установленным уровнем мраморности, жирности, цвета. А главное, компания выпускает натуральное мясо без добавок. Увеличения объема удалось добиться за счет запуска новых животноводческих площадок. «Мираторг» производит свою продукцию на 97 фермах в нескольких областях. В течение ближайших лет холдинг планирует увеличить поголовье скота почти вдвое - до миллиона голов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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