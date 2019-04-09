«Астон» построит суда на $100 млн
Одно из крупнейших российских предприятий по выпуску продуктов питания и пищевых ингредиентов продолжает сотрудничество с Поднебесной
Одно из крупнейших российских предприятий по выпуску продуктов питания и пищевых ингредиентов продолжает сотрудничество с Поднебесной. Фото: aston.ru
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Ростовская группа компаний «Астон» подписала дополнительные соглашения с китайскими верфями о строительстве двух судов дедвейтом 8 тысяч тонн - это максимально возможный размер для захода в донские порты. Инвестиции составят $100 млн. Всего предприятие планирует построить 10 современных судов. Они нужны для улучшения логистики, увеличения грузопотока и сокращения издержек. «Астон» - крупнейший отечественный экспортер растительных масел, ведущий переработчик масличных культур, третий по экспорту российского зерна.
ИСТОЧНИК KP.RU