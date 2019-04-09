О хорошем вине замолвите слово...

В Госдуме собираются рассматривать во втором чтении законопроект о развитии виноградарства и виноделия. В первом чтении он был принят в ноябре 2017 года. Ко второму чтению поступило огромное количество поправок. Их внесли и правительство, и сами производители отечественного вина. Дискуссии продолжаются.

ОТДЕЛИТЬ ОТ ВОДКИ...

До сих пор у нас требования к вину устанавливались законом о госрегулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. То есть производство вина регулировалось теми же нормами, что и водки, и прочего крепкого алкоголя. Без учета технологических особенностей производства вина. Производители считают это несправедливым.

- Мы настаиваем на том, что производство вина из отечественного винограда - это точно такой же пищевой процесс, как производство соков, молока, колбасы и так далее. Сегодня выращивание виноградников находится в ведении Минсельхоза, и процессы превращения винограда в вино, согласно законопроекту, также должны отойти к его регулированию с соответствующими программами субсидирования, которые предусмотрены для отечественного агропрома, - утверждает бизнес-омбудсмен, председатель Совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов.

Не каждой лозе суждено стать хмельным напитком, особенно если она выросла на частных угодьях.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

...И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТ «РАЗЛИВАЕК»

Но производители тоже бывают разными. Огромное количество вина делается не из отечественного винограда, а из импортных виноматериалов - как правило, не очень высокого качества. Классическим виноделам конкурировать с таким производством сложно. Затраты на вино, которое, по сути, в России только разливается, несравнимо ниже. При этом потребителю разобраться, из чего на самом деле произведено вино, сложно.

- У нас до сих пор местом происхождения вина считается не место происхождения винограда, а место, где его разлили по бутылкам. Хотя в мире все наоборот. Если это кьянти - то оно из Кьянти, если бордо - то из Бордо. У нас же может быть что угодно, куплено где угодно в виде цистерн и разлито здесь. Выращивать виноград в России очень дорого по многим причинам. Поэтому вино и получается дорогим, - жалуется «КП» известный севастопольский винодел Павел Швец.

Тот самый, который обратился к Владимиру Путину во время встречи президента с общественностью Крыма.

- Я, конечно, попрошу и правительство, и депутатов Госдумы, чтобы они при принятии нового закона учитывали прежде всего интересы отечественных производителей, таких, как вы, - пообещал Швецу глава государства.

Тем не менее у классических производителей до сих пор есть опасения, что конкуренты, разливающие вино из дешевых виноматериалов, пролоббируют свои поправки в законопроект. В результате чего классическое производство опять окажется менее выгодным.

Коммунисты против домашнего самогона.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СВОБОДУ ФЕРМЕРУ!

Тем временем винодел с юга России член Совета СРО «Виноградари и виноделы Дона и Волги» Алексей Скляров разработал фактически свой альтернативный проект положений, которые должны быть в законе о виноделии.

- Необходимо сделать виноградарство и виноделие доступным любому гражданину, имеющему руки и желание. Если у человека есть хотя бы полгектара земли под виноград, он должен иметь нулевое налогообложение, а также возможность получить право на беспроцентный льготный кредит со сроком погашения 5 - 10 лет начиная не ранее чем с пятого года после его получения. Фермер также должен иметь право выращивать столько винограда, сколько хочет, и делать из него все, что можно из него сделать, - считает он.

По мнению Склярова, фермерское виноделие должно быть ограничено объемом 150 декалитров в год. В этих рамках фермер должен получить возможность производить что хочет - без лишних бюрократических формальностей - любые вина, включая игристые и ликерные, граппу, коньяк. Единственное ограничение, кроме объемов, - использование системы ЕГАИС (это система учета всей алкогольной продукции). Только тогда можно будет считать, что наше законодательство приблизилось к законодательству развитых винодельческих стран - Франции, Италии, Германии.

Где в России больше всего виноградников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Госмонополии на спирт не будет

Госдума отклонила законопроект о введении в России госмонополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции с его содержанием.

С такой инициативой выступили депутаты-коммунисты. Главный аргумент - это наиболее эффективный способ победить нелегальный рынок спиртного и обеспечить качество алкогольной продукции. При этом в казну дополнительно будет поступать 400 - 500 млрд рублей в год - за счет обеления рынка. Для введения госмонополии предлагалось реорганизовать и национализировать те алкогольные компании, доля государства в которых не достигает 50%. И к 2022 году довести долю государства в них до 100%.

В правительстве финансовая часть законопроекта вызвала большие сомнения. Для осуществления озвученных планов требуются расходы из бюджета, а откуда эти средства взять, авторы законопроекта не указали.

У большинства депутатов законопроект также не нашел поддержки. В частности, из-за сомнений в том, что госмонополия поможет избавиться от левой водки.