В России появится шесть новых налогов?

Минфин уже со следующего года намерен включить в Налоговый кодекс шесть новых сборов: экологический, утилизационный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с большегрузов и операторов связи, а также гостиничный сбор. Сейчас они носят статус неналоговых платежей. Хотя де-факто - это те же самые налоги, только устанавливаются они отраслевыми законами и местными властями.

Цель инициативы - обеспечить прозрачные условия для ведения бизнеса и не допустить нагрузки на предпринимателей, пояснили в Минфине. Создание шести новых налогов немного не вяжется с желанием разгрузить бизнес. Но это только на первый взгляд. С 2012 по 2018 год в нашей стране действовал мораторий на повышение налогов для бизнеса (кроме нефте- и газодобычи). Они действительно не росли. А вот о сборах речи не было, поэтому фискальная нагрузка повышалась как раз через них. Причем повышалась хаотично, так как каждый регион мог принимать свои решения. Если эти платежи станут налогами, чехарда со ставками, сроками уплаты и прочими важными для бизнеса вещами должна прекратиться.

Единственное, что меняется, это уровень ответственности за неуплату. Уход от налогов имеет более суровые административные и прочие последствия, чем неуплата неналоговых сборов. Это беспокоит экспертов больше всего.

- Речь не идет о новых налогах и увеличении фискальной нагрузки. Опасения бизнеса связаны с другим, - пояснил бизнес-омбудсмен Борис Титов. - Порядок взимания этих платежей сегодня прописан крайне неряшливо, регулирование и администрирование их весьма непрозрачны. А между тем их внесение в Налоговый кодекс автоматически будет означать жесточайшие санкции за их неуплату. Включая уголовную ответственность. Правовые конструкции этих платежей необходимо дорабатывать.

Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России» и «Деловая Россия» выпустили совместное заявление, где просят не увеличивать давление на бизнес. В Минфине рассказали, что прорабатывают переходный период для законопроекта. В течение 10 лет после его вступления в силу за неуплату новых налогов предпринимателей не станут привлекать к уголовной ответственности.