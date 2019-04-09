2019-04-08T23:19:16+03:00
Экономика

В России появится шесть новых налогов?

Что известно о новой инициативе Минфина
Александра КОЗЛОВА
Поделиться:
Расслабьтесь! Фискальная нагрузка на бизнес не вырастет.Расслабьтесь! Фискальная нагрузка на бизнес не вырастет.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Минфин уже со следующего года намерен включить в Налоговый кодекс шесть новых сборов: экологический, утилизационный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с большегрузов и операторов связи, а также гостиничный сбор. Сейчас они носят статус неналоговых платежей. Хотя де-факто - это те же самые налоги, только устанавливаются они отраслевыми законами и местными властями.

Цель инициативы - обеспечить прозрачные условия для ведения бизнеса и не допустить нагрузки на предпринимателей, пояснили в Минфине. Создание шести новых налогов немного не вяжется с желанием разгрузить бизнес. Но это только на первый взгляд. С 2012 по 2018 год в нашей стране действовал мораторий на повышение налогов для бизнеса (кроме нефте- и газодобычи). Они действительно не росли. А вот о сборах речи не было, поэтому фискальная нагрузка повышалась как раз через них. Причем повышалась хаотично, так как каждый регион мог принимать свои решения. Если эти платежи станут налогами, чехарда со ставками, сроками уплаты и прочими важными для бизнеса вещами должна прекратиться.

Единственное, что меняется, это уровень ответственности за неуплату. Уход от налогов имеет более суровые административные и прочие последствия, чем неуплата неналоговых сборов. Это беспокоит экспертов больше всего.

- Речь не идет о новых налогах и увеличении фискальной нагрузки. Опасения бизнеса связаны с другим, - пояснил бизнес-омбудсмен Борис Титов. - Порядок взимания этих платежей сегодня прописан крайне неряшливо, регулирование и администрирование их весьма непрозрачны. А между тем их внесение в Налоговый кодекс автоматически будет означать жесточайшие санкции за их неуплату. Включая уголовную ответственность. Правовые конструкции этих платежей необходимо дорабатывать.

Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России» и «Деловая Россия» выпустили совместное заявление, где просят не увеличивать давление на бизнес. В Минфине рассказали, что прорабатывают переходный период для законопроекта. В течение 10 лет после его вступления в силу за неуплату новых налогов предпринимателей не станут привлекать к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Анастасия Алехнович, директор Института экономики роста им. Столыпина: Контроль и надзор по-прежнему нацелены на наказание, а не на предупреждение
Работа последних лет по общему реформированию контрольно-надзорной деятельности и ликвидации избыточных, устаревших и дублирующихся требований так и не дала существенных результатов
Новости 24
Порошенко объявил себя русскоязычным
Гройсман: Украина «зажата долгом»
Белый дом назвал имя нового главы Секретной службы США
Золотовалютные резервы России побили рекорд за последние пять лет
Жена Норкина рассказала, когда телеведущий сможет вернуться в эфир
Соловьев ответил на рассуждения Познера о национальной идее России
Антонов заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам безопасности
Мединский прокомментировал освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста
Иран официально признал вооруженные силы США террористической группировкой
Трамп уволил главу Секретной службы США
Путин отказался считать «благостными» переговоры с Эрдоганом
Названа самая пьющая профессия в США
Путин: решение США по Голанским высотам противоречит резолюциям ООН
Курс доллара упал ниже 65 рублей
Путин: Россия и Турция будут вести работу по либерализации визового режима
Эксперт назвал срок запуска «Турецкого потока»
Медведев назначил главу Роструда замглавы Минтруда
Лиза Алерт: В 2018 году семеро детей утонули в выгребных ямах уличных туалетов
Местный житель убил немецкую туристку на отдыхе в Таиланде
МИД Ирана предложил Роухани внести ВС США в список террористических организаций
"Обеспечил честные выборы - отстранен": Губернатор Одесской области написал, почему его уволил Порошенко
Умер конструктор Виктор Благов, создавший космический корабль для Гагарина
Кандидат в президенты Литвы выступил за возвращение к диалогу с Россией
Эрдоган надеется на скорейший переход к расчету в нацвалютах с Россией
В Верховной раде рассказали о конфликте немецких и украинских парламентариев в ПАСЕ
ВАИ подключится к выявлению водителей-нарушителей