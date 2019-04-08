СК России обкатал на преступниках свой "ай-трекер"

"На хорошем научно-практическом уровне обеспечивается самое массовое производство психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа: ежегодно выполняются до 9 тысяч экспертных исследований по уголовным делам. Нашими экспертами наработан уникальный отечественный опыт использования новых методик психофизиологических исследований с применением технических средств регистрации и анализа глазодвигательной активности. Аналогичный опыт имеется только в США, где в 2018 году "ай-трекер" принят на вооружение государственных органов для детекции лжи", - рассказал в интервью Российской газете директор СК России Александр Бастрыкин.

По данным руководителя ведомства, экспертами СК России ежегодно проводится более 30 тысяч (всего выполнено 176 тысяч) сложных экспертиз специальных видов (молекулярно-генетических, компьютерно-технических, фоноскопических, лингвистических, видеотехнических, налоговых, психофизиологических и др.).

"Результаты этих экспертиз зачастую решают судьбу резонансных и сложных в раскрытии преступлений, совершенных в условиях неочевидности", - отметил Бастрыкин.

Руководитель ведомства привел в пример расследование уголовного дела о вооруженном нападении на стационарный пост охраны православного храма в городе Грозном в 2018 году, в результате которого погибли два сотрудника полиции и прихожанин. Тогда экспертами СК России в кратчайшие сроки было выполнено 13 судебных компьютерно-технических экспертиз по 23 объектам компьютерной техники. Их результаты позволили выяснить все обстоятельства совершенного преступления. В ходе спецоперации террористы были ликвидированы.

"Внедряя современные экспертные технологии, мы организуем большой объем учебных мероприятий для экспертов. При этом широко задействованы ведущие профильные вузы страны, такие как МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Московский государственный лингвистический университет и иные учебные заведения", - перечислил глава СК России.

Согласно материалам интервью, многие преступления раскрываются с помощью молекулярно-генетических экспертиз и методом ДНК-анализа. Так, в 2011 году в течение двух суток был обеспечен комплекс экспертных исследований, включая впервые проведенное молекулярно-генетическое этногеографическое исследование гаплотипа преступника, которое позволило в рекордные сроки установить личность террориста Евлоева.