27 000 000 км2

общая площадь всей Арктической части планеты. Эта территория поделена на пять секторов ответственности между США, Россией, Норвегией, Канадой и Данией.

Цифры и факты

9 000 000 км2

площадь российской части Арктики:

30 – 40%

территории Новой Земли и Северной Земли покрыты ледниками

Народы Заполярья:

4 000 000

человек населяют Арктику

Цифры и факты

2 331 000

человек живут в Русской Арктике

127

национальностей живут за полярным кругом

Цифры и факты

0,1 – 0,2

человека на один кв. км – средняя плотность населения в российской Арктике, 0,03 человека - в зарубежной Арктике

3%

столько на сегодня составляет вклад Арктики в мировую добычу золота.

Добыча любых ископаемых здесь по-прежнему крайне затруднительна и затратна

Северный морской путь

обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива, оборудования, продовольствия; вывоз леса, природных ископаемых)

Цифры и факты

+7 °C

среднемесячные летние температуры по трассе Севморпути летом

–20 до –50 °C

диапазон температур в зимние месяцы на этих широтах

3 – 4 месяца

(только в летние месяцы) – в течение только этого периода может осуществляться навигация по СМП, пока акватория свободна от льдов

2% грузов, перевозимых по СМП, приходится на долю зарубежного транзита. Севморпуть развивается пока что в основном за счет расширения нашей собственной деятельности в Арктике

15

инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов действуют сегодня в Русской Арктике. 11 из них направлены на освоение залежей нефти и газа, 4 проекта – на добычу руд и угля

Цифры и факты

8 ледоколов осуществляют проводку судов по Северному морскому пути

Атомные:

«50 лет Победы» (спущен на воду в 1993 г., водоизмещение 25 840 тонн, мощность 75 000 л. с.)

«Ямал» (1989 г., водоизмещение 23 460 тонн, мощность 72 000 л. с.)

«Таймыр» (1989 г., водоизмещение 20 000 тонн, мощность 50 000 л. с.)

«Вайгач» (1989 г., водоизмещение 20 791 тонна, мощность 50 000 л. с.)

Дизель-электрические:

«Адмирал Макаров» (1975 г., водоизмещение 20 247 тонн, мощность 36 000 л. с.)

«Красин» (1976 г., водоизмещение 20 247 тонн, мощность 36 000 л. с.)

«Капитан Хлебников» (спущен на воду в 1981 г., водоизмещение 12 290 тонн, мощность 24 000 л. с.)

«Капитан Драницын» (спущен на воду в 1980 г., водоизмещение 14 790 тонн, мощность 24 000 л. с.)