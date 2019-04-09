До ледовых широт поднялись

Стоит вспомнить, что на первой в мире дрейфующей научной станции, старт которой был дан в 1937 году, находился и внештатный репортер «КП» Леонид Репин. Именно «Комсомольская правда» первой среди советских СМИ открыла тему исследовательских экспедиций и до сих пор остается на этом поле.

Первопроходцами экспедиционных акций были наши журналисты: Владимир Чивилихин, Леонид Леонов, Александр Афанасьев, Анатолий Юрков, Василий Песков. И сегодня наши репортеры участвуют в походах на Северный полюс, в экспедициях на Дальний Восток, сибирскую тайгу, за Уральские горы... Привозят удивительные по красоте материалы.

– Русское географическое общество и «Комсомольская правда» работают очень тесно и довольно давно, – рассказывает заместитель главного редактора «Комсомольской правды», ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников» на Радио «КП» Евгений Сазонов. – Благодаря совместным экспедициям исследованы труднодоступные, но прекрасные места России. Все сделано для того, чтобы об этих местах узнало как можно больше россиян.

По итогам этих экспедиций сняты фильмы «Иван Москвитин. Путь к океану», «Владимир Арсентьев. Капитан тайги», «Витим. Путешествие по Угрюм-реке», «Через Джугджур и Маю: путь Ивана Гончарова», «Курилы – русская земля: от А до Я», «Где же Тунгусский наш метеорит?». А кроме того – изданы красочные книги: «Витим. Географическая книга о легендарной Угрюм-реке», «Джугджур. Таинственный хребет на востоке России», «Географическая энциклопедия Курильских островов», «Шантары. Географическая энциклопедия», «Охотское море. Географическая энциклопедия», «Чарская котловина. Уникальный географический объект» и другие.

О проектах Русского географического общества выходят материалы на страницах «Комсомолки» и на сайте kp.ru. На Радио «КП» по четвергам выходит совместная с РГО программа «Клуб знаменитых путешественников».