Виктор Черномырдин - о ситуации в незалежной: Отродясь такого не бывало, и опять - то же самое... Собачатся между собой, кроют друг друга
Во вторник, 9 апреля, день рождения Виктора Черномырдина - экс-премьера России, бывшего посла РФ на Украине. (Виктору Степановичу исполнился бы 81 год.) Вот я и решил сегодня вспомнить несколько образных высказываний моего Героя - все они из интервью "Комсомолке" - посвящённых украинской тематике, которые, оказывается, и спустя годы не утратили своей актуальности...
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- ...Виктор Степанович, но вот Юлия Тимошенко начинает уже права качать: мол, если стану премьером, пересмотрю все газовые соглашения с Россией.
- Не знаю, кому и чего она там качать будет... Пройдёт! Эмоции улягутся. Заявлений столько, что они тоже улягутся. Надо подождать, а не строить прогнозы. Никто тут ни у кого ничего качать не будет.
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- А между Ющенко и Януковичем притирка произошла? Что-то они меньше друг друга поливают.
- Надо спросить у тех, кто между ними трется.
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- У Ющенко жена американка. Говорят, помогает ему в избирательной кампании.
- Ну, что же поделаешь, если американка.
- А у Тимошенко зять - англичанин.
- Да от него как от козла молока. Он, по-моему, где-то на гитаре играет.
* * *
- У Тимошенко нет других увлечений, кроме как власть... Если она победит - это будет наш человек?
- Не знаю, я наших там не вижу, давай не выдумывай.
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- А чего это Ющенко наехал на Тимошенко за договор по газу?
- Да, собачатся между собой, кроют друг друга... В открытую, по телевидению. Вот, пожалуйста - она подписала нужное же для Украины, а он сейчас придирается: где деньги, Зин?
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- А Тимошенко что предлагает?
- А Тимошенко - она как раз. Все, что они предлагают, они - те, как раз все против. Все наоборот. Но они же как? Борьба идёт, чего же они будут все об одном? Янукович, допустим, сказал: к 2012 году надо построить мост через Керченский пролив. Есть и проект. А Тимошенко говорит: мы сами придём к власти и сами построим мост.
- Они, по сути, строят один мост?
- Да, мост все хотят, только одни - вдоль, другие - поперёк...
А теперь - "черномырдинки"
1. "Отродясь такого не бывало, и опять - то же самое". (О ситуации на Украине.)
2. "В Киеве все обсуждают газ и анализы Ющенко. Я думаю, нынешняя ситуация неприятна самому Ющенко - кому ж понравится, когда вся страна обсуждает твоё здоровье и твои анализы?"
3. "Мы надеемся, что у нас не будет запоров на границе".
4. "Мы со всеми будем работать, мы дальтоники, мы на цвета не реагируем, они нас особо не раздражают". (Отвечая на вопрос - каково работать с "оранжевыми" политиками на Украине".)
5. "Начиная с 2001 года мы плотно занимались Украиной. Но не для того, чтобы прижать к себе..."
...И АНЕКДОТ ОТ ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА
Стоят, значит, на майдане два пьяных мужика.
Один говорит:
- Слушай, а кто это в оранжевом шарфе?
- Пан Ющенко.
- А кто сзади него с косой?
- Неужели смерть?
(Из книг Александра Гамова "Хотели как лучше..." и "Непарадные портреты".)
ИСТОЧНИК KP.RU