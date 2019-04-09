«Алмаз – Антей» и «АРМЗ» подписали меморандум о заинтересованности в совместных арктических проектах

9 апреля 2019 года генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков и руководитель АО «Атомредметзолото» (Урановый холдинг «АРМЗ») Владимир Верховцев на полях Международного форума «Арктика – территория диалога» в Санкт-Петербурге заключили меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества при реализации арктических проектов.

Согласно договоренностям стороны должны изучить возможность строительства авиационной инфраструктуры на архипелаге Новая Земля для обеспечения деятельности «АРМЗ».

Документ предусматривает возможность участия предприятий Концерна в проектах по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения, для чего потребуется производство специализированной техники для работы в условиях Арктики. Есть заинтересованность у компаний и в налаживании взаимодействия в области обеспечения комплексной безопасности месторождения и его экологической безопасности.

Отметим, холдинг «АРМЗ» - один из лидеров мирового рынка урана. Компания реализует проект по промышленному освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения, находящегося на Южном острове архипелага Новая Земля.

В свою очередь, АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. В минувшем году холдинг впервые вошел в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженедельника «Defense News». Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.