Глава европейского отделения ВОЗ Жоао Бред: опасные трансжиры подстерегают вас не только в фастфуде, но и в домашней еде

ТАК УВЕЛИЧИВАЮТ СРОК ГОДНОСТИ ПРОДУКТОВ

В последнее время все чаще можно услышать пугающее слово «трансжиры». Их называют «абсолютно бесполезным» и даже самым опасным продуктом для человечества. Насколько это оправданно? Доказан ли вред трансжиров научно или это больше эмоциональные «страшилки»? В каких продуктах встречаются трансжиры и как они туда «проникают»? Чтобы выяснить все это, мы встретились с главой Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, руководителем программы по вопросам питания, физической активности и ожирения Европейского регионального бюро ВОЗ доктором Жоао Бредом.

- Доктор Жоао, что такое трансжиры, откуда они берутся?

- Трансжиры это так называемые ненасыщенные жирные кислоты натурального или промышленного происхождения. Природные трансжиры производят бактерии, которые образуются в желудке жвачных животных: коров, овец и коз. Их можно найти в составе мяса и молочных продуктов. Промышленно произведенные трансжиры – продукт технологического процесса. Они образуются, когда в растительное масло под воздействием высоких температур и давления добавляют атомы водорода (получается то, что на этикетках продуктов называется «гидрогенизированное растительное масло». - Ред.). Срок годности такого масла увеличивается в разы.

ВРЕДЯТ СЕРДЦУ И МОЗГУ

- Мы знаем, что даже вредные вроде бы продукты могут быть полезны или как минимум нейтральны в разумных количествах. Например, без соли жить нельзя. Может, и у трансжиров хоть какая-нибудь польза есть?

- Нет ни одного доказательства, что трансжиры хоть как-то могут быть полезны. А вот вред подтвержден научно. Трансжиры оказывают негативное воздействие на липиды (то есть молекулы жиров. - Ред.) в нашей крови. Повышается уровень холестерина ЛПНП («плохой» холестерин) и одновременно снижается уровень холестерина ЛПВП («хороший» холестерин).

По оценкам ВОЗ более 540 тыс. человек по всему миру ежегодно умирают в результате заболеваний, вызванных употреблением слишком большого количества трансжиров. А вот при замене трансжиров ненасыщенными жирными кислотами риск заболеваний снижается. Также есть данные, что употребление трансжиров способствует развитию болезни Альцгеймера, рака молочной железы, нарушений в репродуктивной сфере, эндометриоза и желчнокаменной болезни.

Глава европейского отделения ВОЗ Жоао Бред

- Но все-таки трансжиры официально не признаны ядом - значит, какое-то их количество можно употреблять без опасений за свое здоровье?

- Эксперты в сфере общественного здоровья рекомендуют максимально ограничить употребление трансжиров. Суточная норма не должна превышать 2 грамма при средней дневной калорийности рациона на уровне 2 000 Ккал.

БЕРЕГИТЕСЬ ДОМАШНЕГО ПЕЧЕНЬЯ

- Расскажите: как распознать трансжиры в продуктах? Не припомню, чтобы на этикетке прямо так писали: содержит трансжиры.

- Основные источники промышленно производимых трансжиров - продукты, содержащие маргарин и топленое масло растительного происхождения. В первую очередь это кондитерские изделия, которые продаются в супермаркетах, булки и печенье, еда быстрого приготовления: картошка фри, наггетсы, поп-корн.

- На заводскую выпечку и фастфуд всегда были нарекания. Но я слышал, что трансжиры могут образовываться и при домашнем приготовлении продуктов. Это правда?

- Да, это возможно. Все зависит от способа приготовления еды в домашних условиях. Я уже упоминал, что небольшое количество природных трансжиров содержится в жирном мясе и молочных продуктов (см. выше. - Ред.). А многократный нагрев масла может привести к образованию дополнительных трансжиров. Сейчас ВОЗ проводит исследование среды питания в городах Восточной Европы и Центральной Азии. Специалисты анализируют состав пищевых продуктов как фабричного производства, так и домашнего приготовления. Самые высокие уровни содержания трансжиров были обнаружены в вафлях домашнего приготовления, домашнем печенье и мясных закусках (например, в донер-кебабе).

МИР ПРОТИВ ТРАНСЖИРОВ

- 1 января 2018 года вступили в силу нормы для масложировой продукции, установленные техническим регламентом Таможенного союза, - рассказывает доктор Бред. - Сейчас завершилось действие 6-летнего переходного периода, в течение которого производители могли адаптироваться к выполнению условий техрегламента. Норма касается различных маргаринов, заменителей молочного жира, мягких топленых растительно-сливочных и растительно-жировых смесей. Раньше в них допускалось содержание транс-изомеров жирных кислот (то есть тех самых трансжиров. - Ред.) от 8 до 20%.

Кроме того, ВОЗ разработала программа под названием REPLACE. Это поэтапное руководство по исключению трансжирных кислот промышленного производства из состава пищевой продукции во всем мире. Пакет REPLACE служит дорожной картой, помогающей странам принимать меры по уменьшению распространенности и выводу из употребления трансжирных кислот промышленного производства. Предусматривается 6 направлений стратегических действий для быстрого, полного и окончательного исключения таких трансжирных кислот из состава продуктов питания. А именно:

RE (REVIEW): изучение источников промышленно производимых трансжиров в рационе и анализ текущей ситуации с точки зрения необходимых изменений в политике;

P (Promote): пропаганда замены промышленно производимых трансжиров на более полезные для здоровья жиры и растительные масла;

L (Legislate): законодательное оформление или внедрение мер регулирования в целях вывода из употребления промышленно производимых трансжиров;

A (Assess): оценка и мониторинг содержания трансжиров в поставляемой пищевой продукции и тенденций их потребления населением;

С (Create awareness): повышение осведомленности политиков, производителей, поставщиков и общественности о негативном воздействии трансжиров на здоровье;

E (Enforce): контроль за соблюдением принципов политики и мер регулирования.

НАША СПРАВКА

Наиболее эффективным способом снижения количества трансжиров в продуктах питания считается введение общегосударственных обязательных предельных норм их содержания.

На сегодня существует две модели обязательного нормирования трансжиров. Ключевая модель, впервые представленная в Дании, заключается в ограничении содержания промышленно производимых трансжиров: не более чем 2 грамма на 100 граммов масложирового компонента любого продукта питания. Распространяется на отечественные и импортные продукты.

СОВЕТЫ ДОКТОРА ДЖОАО БРЕДА

- Старайтесь не увлекаться фаст-фудом и сладостями.

- Сократите употребление жареной пищи.

- Если вы все-таки решили что-то пожарить, используйте оливковое или рапсовое масло.