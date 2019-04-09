2019-04-09T12:48:58+03:00
Общество

Раньше срока: восемь станций фиолетовой линии метро откроют 9 апреля

Компенсационные маршруты продолжат работать до ночи
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Временно закрыты сразу восемь станций метро фиолетовой линииВременно закрыты сразу восемь станций метро фиолетовой линииФото: Павел КЛОКОВ
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Не долго пришлось мучиться пассажирам закрытых станций метро на Таганско-Краснопресненской линии. Необходимые работы были выполнены раньше срока и поэтому станции откроют не 11 апреля, а 9 апреля.

- На Таганско-Краснопресненской линии метро с 14.00 будут открыты все станции. Компенсационные маршруты продолжат работать до ночи. Волгоградка и Рязанка завтра с утра будут работать в штатном режиме, - сообщил в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, с 6 апреля были закрыты сразу восемь станций метро фиолетовой линии: «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Закрытие было необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.

- Строительство этой линии улучшит транспортную доступность для 800 тысяч жителей, которые ждут метро с 70-80-х годов. Здесь откроются станции «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка», - напомнили в Московском метрополитене.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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