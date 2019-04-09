Арас Агаларов: Несмотря на санкции Запада, иностранцы скупают в России гигантское количество акций и облигаций.
- ... Арас Искендерович! Как всегда, паника такая, - курс доллара упал ниже 65 рублей вчера вечером. И с евро тоже цифры не очень хорошие.
- В чем паника? Люди беспокоятся?
- А что, из-под подушек валюту доставать? Теперь - еще и Центробанк на 25 % сократил ежедневные закупки «зеленых». Такие у народа сразу предчувствия: ага, значит, это неспроста. Если на 50 % сократит, значит, плохо будет. Чего с долларами-то делать?
- Народ должен думать - "не чего с долларами делать", а какая будет завтра жизнь, и экономика в стране как будет развиваться.
- И как же?
- А экономика развивается следующими темпами. Это называется - стабилизация курса рубля. В связи со стабилизацией курса рубля, о чем мы с вами говорили в предыдущей статье…
- И не только в предыдущей, а и раньше.
- … привело к тому, что за первый квартал (2019-го. - А.Г.), даже за март месяц ОФЗ – облигаций федерального займа – продано более чем на 500 миллиардов рублей. Это половина показателя прошлого года.
- Как понять?
- То есть - за весь прошлый год был продан триллион, а сейчас – 500 миллиардов. Первое.
Второе. Половину из них, несмотря на санкции (со стороны Запада. - А.Г.), купили иностранные представительства, компании, инвестиционные фонды и так далее. Это еще один важный фактор.
- Да ещё какой!
- Третье. Индекс российской биржи поставил рекорд – 2560. То есть - за всю историю развития Российской Федерации он поставил рекорд.
Это говорит о том, что огромное количество, видимо, тоже иностранных инвесторов, покупают российские акции и облигации.
Дальше. Процентная ставка - ипотечная - снизилась по всем банкам практически - плюс-минус - на процент. Несмотря на то, что ключевая ставка пока стоит.
- А инфляция?
- Инфляция, которая должна была быть выше 5 %, - она и держится в пределах 5 %, несмотря на то, что НДС был увеличен на 2 %.
- О чем это все говорит?
- То есть - в целом идут очень хорошие экономические показатели.
А то, что курс доллара был 67, а стал 65, - ну, какая разница? Народ у нас все равно опытный. Он половину своих сбережений держит в валюте, половину – в рублях, как правило, обычно людям так и советуют. Независимо от того, что поднимется, что упадет, у них баланс сохранится. Вот и все.
- Значит - мы снова верим Арасу Агаларову, нашему популярному миллиардеру. И не суетимся, продолжаем спокойно жить, встречать весну, готовиться к лету и не обращать внимание на колебания на валютных биржах и так далее. Правильно?
- А на самом деле, Александр, колебаний нет. Идет стабилизация.
Какие колебания? Просто нет роста. А люди привыкли, что курс все время растет. А вот роста нет. И это считается плохо.
- А на самом деле...
-.На самом деле, это очень хорошо. И если этот курс будет стоять как можно дольше, как он стоял в 2001-м - 2008 годах, то экономическая ситуация в стране сильно поправится.
- Вы самый оптимистичный за последние годы прогноз выдали. Огромное вам спасибо от всех радиослушателей и читателей «Комсомольской правды».
- Спасибо.
Арас Агаларов, президент КРОКУСА, миллиардер: «Если доллар падает, а рубль укрепляется - это хорошо. А когда наоборот - плохо».
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ИСТОЧНИК KP.RU