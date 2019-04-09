2019-04-09T13:23:37+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко строит из себя трезвого русскоязычного

Президент Украины заявил, что не злоупотребляет алкоголем, а утверждения об обратном назвал "фейками" российской пропаганды
Александр КОЦ@sashakotsспециальный корреспондент
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Петр Порошенко.Петр Порошенко.Фото: REUTERS
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Кто виноват в пьянстве действующего президента Украины? Ну конечно российские журналисты. Потому что никакого пьянства на самом деле нет, это все напраслина от агрессора. Такую версию выдал Петр Алексеевич в очередном телеэфире.

- Это фейки российской пропаганды о том, что Порошенко пьет, не просыхает, - заверил он зрителей. - Моя супруга за 35 лет совместной жизни видела меня пьяным всего один раз, еще до свадьбы.

«Убедительно», как и вся предвыборная кампания Порошенко, на которую Сеть отреагировала целой коллекцией видеороликов с президентом в слегка приподнятом настроении и с не очень уверенной дикцией.

Кстати, на том же эфире, глядя в прямо в камеру честными и трезвыми глазами, президент Украины сделал еще одно откровенное признание.

- Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке, - выдал сенсацию Петр Алексеевич. - Каждому гражданину Украины надо создать комфортные условия и не ущемлять в праве общаться в быту, в школе, в образовании на том языке, который ему удобнее.

Чего только не скажешь, лишь бы поправить свои абсолютно провальные электоральные позиции на Востоке страны. Хорошо бы при этом объяснить, зачем он инициировал языковой закон о практически полной украинизации государства. Да и его слова об избавлении от «культурной оккупации» в виде песен, фильмов и книг на русском языке все прекрасно помнят. Не удивлюсь, если еще через неделю Порошенко в погоне за голосами расскажет о пользе федерализации с широкими автономиями. Так держать, Петр Алексеевич!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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