2019-04-09T13:19:58+03:00
Спорт

«Ястребы» долетели до финала Кубка Гагарина:

Омский «Авангард» одолел «Салават Юлаев» (1:0)
Сергей КИРИЛЛОВ
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Омский "Авангард" пробился в финал Кубка Гагарина от "Востока" КХЛ. Фото Антон Новодережкин/ТАССОмский "Авангард" пробился в финал Кубка Гагарина от "Востока" КХЛ. Фото Антон Новодережкин/ТАСС
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Команды в шестом матче, который проходил в Уфе, выдали настоящий триллер, главными героями которого были вратари. Голкипер «Салавата» Юха Метсола и его визави из «Авангарда» Игорь Бобков стояли намертво. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а победную шайбу в ворота хозяев льда защитник «ястребов» Алексей Бондарев забросил лишь в третьем овертайме, на 110-й минуте минуте игры. Кстати, этот матч стал самым длинным в сезоне-2018/19, а также самым продолжительным в истории финалов Восточной конференции КХЛ.

Эта история удивительна еще и тем, что «Авангард» домашние матчи в этом сезоне проводит в подмосковной Балашихе, поскольку дворец спорта в Омске находится в аварийном состоянии.

Вот как прокомментировал победу на официальном сайте главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли:

- Прежде всего, хочу поздравить болельщиков в Балашихе и в Омске, нашу организацию и клуб с этим успехом. Это великолепная история, тем более что мы переехали из Омска в Балашиху перед началом сезона. Мы очень счастливы. В то же время, хочу поблагодарить «Салават Юлаев» за великолепную серию, ведь их команда росла по ходу сезона, показала себя с самой лучшей стороны – выбила «Металлург» и «Автомобилист». Сегодня матч, конечно, мог сложиться в обе стороны. Все игры были тяжелыми, как и соперник. Игры складывались непросто – сегодня могли закончить со счетом 7:6, но закончили 1:0. Великолепно работали вратари у обеих команд. Я очень горжусь своими ребятами и тем, что удалось одержать победу. Все было, как говорится, «на тоненького» и все зависело от каких-то мелочей.

А вот что сказал капитан команды Евгений Медведев:

- Здорово, что выиграли, мне кажется, мы не заслуживали сегодня поражения при таком желании и при такой игре. Столько моментов – кто-то из нас должен был забить. От всей команды поздравляю Лёху Бондарева, он просто красавчик... Наверное, здесь присутствует элемент удачи. Не могу назвать это иначе, когда шайба не заходит в ворота. Но тем не менее, нам сегодня повезло больше, значит, мы и хотели больше. После победы мы почувствовали радость и в какой-то степени облегчение. Первый финал за семь лет для Омска – это здорово! (Напомним, что лучшим результатом омского клуба пока является выход в финал Кубка Гагарина сезона-2011/12, в котором "ястребы" уступили московскому "Динамо" в серии - 3-4).

Во вторник вечером в седьмом матче серии между ЦСКА - СКА определится другой участник финала Кубка Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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