Число браков в России упало до минимума с начала века

В России по итогам 2018 года, увы, резко снизилось количество зарегистрированных браков. В 2017 году их было более 1,05 млн. А в 2018 — только 916,9 тысяч. Итого, как следует из данных Росстата, — минус 13% процентов за год.

Как обращают внимание авторы последнего «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения», который ежемесячно выпускает Институт социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства, это — тенденция. Соотношение числа вступивших в брак к общей численности населения с 2011 года в основном падает. И сейчас — рекордно низкое с начала 2000-х.

Утешения ради статистики фиксируют, что число разводов тоже не растет. В 2018 году в сравнении с 2017-м оно уменьшилось на 5%.

Что же происходит? Эксперты утверждают, что причина — в общей демографической тенденции. То есть это не узы брака россиянам опостылели, а просто сейчас женится и выходит замуж достаточно малочисленное поколение, родившееся в 90-е. Последствия, конечно, не очень хороши — поскольку и бурного роста рождаемости ждать не приходится.

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