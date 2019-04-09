2019-04-09T13:54:02+03:00
Политика

Путин о финских туристах в Питере: Нормально себя ведут, закусывают

Президент России встретился на Арктическом форуме с президентом Финляндии
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин и Саули Ниинисте во время беседы на полях Арктического форума в Санкт-Петербурге.Владимир Путин и Саули Ниинисте во время беседы на полях Арктического форума в Санкт-Петербурге.Фото: REUTERS
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Владимир Путин начал работу на полях открывшегося сегодня в Санкт-Петербурге Арктического форума с двусторонней встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

- Мы очень рады вас видеть в Петербурге, Финляндия сейчас возглавляет Арктический совет и много сделала за последние полтора-два года, - приветствовал коллегу Путин. - Хочу отметить также, что в двустороннем плане отношения развиваются поступательно. Мы очень рады возможности встретиться, побеседовать, обсудить все эти вопросы.

Обмен мнениями об отношениях двух стран довольно быстро перешел к обсуждению туризма по обе стороны границы.

Ниинисте поделился открытием - ему накануне сообщили, что именно в Питере российским гражданам выдают больше всего шенгенских виз.

- И мне пришла на ум ваша фраза, сказанная вами несколько лет назад, когда я сказал, что в Хельсинки приезжает очень много россиян, - вспомнил президент Финляндии. - Вы сказали "Надеюсь, они умеют себя тут правильно вести". Наверное, я могу тоже самое сейчас произнести. Надеюсь, что финские туристы умеют вести себя правильно.

- Нормально туристы себя ведут, закусывают, все в порядке, - пошутил в ответ Путин.

- Ну так и надо, - одобрил Ниинисте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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