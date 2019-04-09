2019-04-09T14:05:25+03:00
Умные вещи

ВКонтакте запускает сервис для изучения правил дорожного движения

В нем можно изучать ПДД и соревноваться с другими пользователями
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«ПДД 2019» доступен в каталоге сервисов в мобильном приложении VK«ПДД 2019» доступен в каталоге сервисов в мобильном приложении VK
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На платформе VK Apps ВКонтакте появился сервис «ПДД 2019». В нём пользователи смогут не только изучать правила дорожного движения, но и соревноваться между собой.

Сервис работает прямо в мобильном приложении VK. Пользователи могут закреплять знания конкретных тем, изучать правила в режиме марафона или проходить пробный экзамен. Все результаты попадают в специальный рейтинг, где можно будет сравнивать свои успехи с достижениями друзей и других пользователей ВКонтакте.

«ПДД 2019» доступен в каталоге сервисов в мобильном приложении VK, а также по прямой ссылке.

Денис Марков, руководитель продвижения платформы VK Apps:

«Ключевое отличие нашего сервиса — социальные механики, которые мотивируют пользователей соревноваться друг с другом. Это делает процесс изучения правил интереснее и эффективнее. Я сам пользовался „ПДД 2019“ и могу сказать, что если Вы хотите подняться на вершину рейтинга, придётся ответить на сотни вопросов».

С помощью платформы VK Apps сторонние разработчики могут создавать сервисы, которые не требуют установки и открываются прямо ВКонтакте. Лучшие из них публикуются в специальном каталоге, который доступен в главном меню мобильного приложения VK.

ИСТОЧНИК KP.RU

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