ВКонтакте запускает сервис для изучения правил дорожного движения

На платформе VK Apps ВКонтакте появился сервис «ПДД 2019». В нём пользователи смогут не только изучать правила дорожного движения, но и соревноваться между собой.

Сервис работает прямо в мобильном приложении VK. Пользователи могут закреплять знания конкретных тем, изучать правила в режиме марафона или проходить пробный экзамен. Все результаты попадают в специальный рейтинг, где можно будет сравнивать свои успехи с достижениями друзей и других пользователей ВКонтакте.

«ПДД 2019» доступен в каталоге сервисов в мобильном приложении VK, а также по прямой ссылке.

Денис Марков, руководитель продвижения платформы VK Apps:

«Ключевое отличие нашего сервиса — социальные механики, которые мотивируют пользователей соревноваться друг с другом. Это делает процесс изучения правил интереснее и эффективнее. Я сам пользовался „ПДД 2019“ и могу сказать, что если Вы хотите подняться на вершину рейтинга, придётся ответить на сотни вопросов».

С помощью платформы VK Apps сторонние разработчики могут создавать сервисы, которые не требуют установки и открываются прямо ВКонтакте. Лучшие из них публикуются в специальном каталоге, который доступен в главном меню мобильного приложения VK.