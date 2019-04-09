Порошенко достал козырь Януковича и разрешил Донбассу говорить на русском языке

Сколько помню выборы в Украине — всегда кандидаты в президенты обещали нам (донецким) русский язык. Виктор Янукович обещал, что сделает его вторым государственным. Мы голосовали за него. Потом он приходил к власти и забывал. Нет, конечно, не так. Он скажет, что не хватило голосов в Верховной Раде, чтобы проголосовать за закон.

Обещал сделать государственным русский язык и Леонид Кучма. Но потом стал оправдываться, что «никогда у меня не было таких слов». Нашел тонкую грань, мол, он хотел сделать русский язык официальным, а не государственным. Уже после своего президентства Леонид Данилович говорил, что протащить законопроект сложно и никто это не сможет сделать. Для того, чтобы украинский язык стал государственным нужно делать правку в Конституции Украины, а для этого в Верховной Раде должно проголосовать более 300 депутатов. Понятно, что разделенность Украины никогда этого не даст.

А раз государственным является украинский язык, то политики будут еще долгое время гнобить русскоязычное население и заставлять учить украинский язык в школах, писать дипломы в университетах и принимать на работу с обязательной пометкой «володіння державною мовою» (владение государственным языком).

Русский язык в предвыборной гонке за кресло президента — избитая тема, козырный ход. Всплывает этот вопрос всегда, потому что удобно перетягивать голоса за себя, пообещав русскоязычным говорить на родном языке. Хотя родной он для всех и для политиков, которые коряво, но пытаются говорить на украинском. Петр Порошенко и Владимир Зеленский тоже русскоязычные и говорят на украинском только для того, чтобы понравиться украинцам. Так сказать, один стул заняли, а теперь пытаются и второй — русский. Только это странно выглядит, Петр Алексеевич. Сначала вы навязывали, что нужно отказаться от «вражеского» русского языка, запретили его везде, где можно. А теперь ради президентского кресла и поддержки русскоязычного населения готовы называть себя русскоязычным.

- Я сам русскоязычный, я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке, - признался Порошенко.

А потом добавил, что его цель «сохранить Украину», и «никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке». Только лучше бы вы, Петр Алексеевич, не отправляли украинцев с донецкими воевать. Слишком много крови. И Владимиру Зеленскому передайте, когда встретитесь на батле, что не нужно Донбасс возвращать в Украину. Мы не украинцы, как он упорно нас называет. А пока еще ни один кандидат в президенты не осознал, что Запад и Восток Украины — разные народы, что уважать нужно и тех, и других, создавать комфортные условия для проживания в одном государстве. Пока нет этого осознания, то и понимания не будет. Будут «майданы», «революции» и обещания сделать русский язык вторым государственным.

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