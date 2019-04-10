2019-04-09T15:46:06+03:00
Общество

Пассажиры московской канатной дороги помогут особенным спортсменам

5% от стоимости билетов будет направлено в Фонд развития инклюзии в спорте "Больше Чем Можешь"
Ольга БОРСКАЯ
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Фонд помогает людям независимо от их физических возможностей тренироваться и принимать участие в массовых спортивных соревнованиях Фото: Благотворительный Фонд развития инклюзии в спорте "Больше Чем Можешь"Фонд помогает людям независимо от их физических возможностей тренироваться и принимать участие в массовых спортивных соревнованиях Фото: Благотворительный Фонд развития инклюзии в спорте "Больше Чем Можешь"
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С 15 по 19 апреля все пассажиры московской канатной дороги смогут совершить доброе дело. 5% от стоимости каждого билета в эти дни будет направлено на развитие инклюзивного спорта.

Партнером благотворительной акции выступил Фонд "Больше Чем Можешь". Это уникальное для нашей страны спортивное движение, которое помогает людям независимо от их физических возможностей тренироваться и принимать участие в массовых спортивных соревнованиях. На забег особенные спортсмены выходят в тандеме с волонтерами, которые помогают им преодолеть дистанцию на специализированных беговых колясках.

- В летний период подопечные Фонда и спортсмены-волонтеры тренируются на Лужнецкой набережной, в непосредственной близости от нижней станции Московской канатной дороги «Лужники». Видеть яркие улыбки и горящие глаза параатлетов во время тренировок, забегов, общения с волонтерами — дорогого стоит, — цитирует сообщение пресс-службы МКД портал "Открытые НКО"

Организаторы акции призывают помочь особенным детям и взрослым участвовать в беговых соревнованиях наравне со здоровыми людьми, общаться, получать признание и почувствовать радость спорта.

Один билет на МКД стоит от 150 до 400 рублей. Значит, с каждого проданного билета за четыре дня в фонд будет перечисляться от 7,5 до 20 рублей. Мелочь? Может быть. Но ведь в таких делах важен каждый рубль. Если на призыв откликнуться сотни, тысячи людей, то вместе удастся собрать значительную сумму. Все средства Фонд направит на покупку специализированных колясок для забегов, организацию групповых и индивидуальных тренировок, а также сможет профинансировать участие подопечных в различных мероприятиях.

Кстати, акция проводится в рамках весенней недели добра – ежегодной благотворительной акции, которая объединяет НКО, волонтеров и фонды со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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