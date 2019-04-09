Возле станции метро «Белорусская» загорелся мусор
О сильном задымлении на станции метро «Белорусская» заговорили 9 апреля очевидцы. Они были уверены, что загорелась станция и некоторое время не спускались в подземку.
- На месте спасатели, вход пассажиров на станцию пока ограничен. Пассажиры выбегают, кашляя, пожарные выгоняют людей и пытаются найти очаг возгорания, - рассказал «КП» очевидец.
Однако пожара в столичном метро, чего испугались очевидцы, не было.
Сильное задымление на станции метро Белорусская.
- Мы работаем в штатном режиме, - прокомментировали «КП» в Московском метрополитене.
Но дыма без огня не бывает. Оказалось, что пожар все же был, но на площади Тверской Заставы.
- Нам в 15.14 поступило сообщение о возгорании переходе к станции метро «Белорусская». Наши сотрудники оперативно выехали на место, где в одном из подсобных помещений произошло возгорание. Ликвидировать пожар удалось в 15.32, - рассказали «КП» в ГУ МЧС по Москве.
Как уже удалось выяснить, горел мусор в помещение на площади 2 кв.метра. По данным спасателей, никто не пострадал. В настоящее время угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU