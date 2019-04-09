2019-04-09T18:04:30+03:00
В мире

Бывшая жена назвала новую «кобылой» и попала в тюрьму

Британку арестовали в Эмиратах за оскорбления в соцсетях
Ася ХОВАНСКАЯ
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Да-да, оскорбления и клевета в соцсетях в ОАЭ считаются киберпреступлениемДа-да, оскорбления и клевета в соцсетях в ОАЭ считаются киберпреступлением
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Такая история заслуживает внимания Вуди Аллена или кого другого из мэтров Голливуда.

55-летняя подданная Великобритании Лалех Шахравеш из Ричмонда (юго-запад Лондона) вместе с 14-летней дочерью прилетела в Дубай на похороны бывшего мужа и вдруг арест. И ведь за что!

Женщина находилась 18 лет в браке, но по факту жила с дочерью в Англии, а супруг - в Эмиратах. В свое время она рассчитывала, что он вернется к ним по окончании своей долгой командировки в ОАЭ, но тот так и не присоединился. Сколько она так куковала одна, выглядывая его в окошко, не сообщается. В итоге пара развелась, а вскоре Лалех увидела в Фейсбуке свадебные фотографии своего бывшего благоверного.

Каков жук, да? Вот у нее эмоции и взяли верх. «Надеюсь, ты провалишься под землю, идиот. Проклинаю тебя. Ты бросил меня ради этой кобылы!», - оставила женщина комментарий под фото на фарси.

Казалось бы, и что такого? Вон Божена Малашенко каждый день пишет всякое про бывшую жену своего супруга Игоря, обвиняя ее в доведении его до самоубийства. Но это вам не Эмираты.

Дело было еще в 2016 году, а в марте 2019-го предатель умер от сердечного приступа. Благородная бывшая вместе с 14-летней дочерью прилетела в Дубай сказать последнее прости и тут наручники. Оказывается, неблагородная нынешняя вдова наточила на нее зуб и подала в суд за оскорбления в интернете. Как только обидчица пересекла границу, в игру вступило правосудие. Да-да, оскорбления и клевета в соцсетях в ОАЭ считаются киберпреступлением. Из аэропорта ее отправили за решетку, а потом освободили под залог и конфисковали паспорт. Временно она живет в гостинице и пребывает в диком стрессе - похудела уже на два размера. Дочка одна улетела в Лондон к родственникам и написала письма дубайским властям. Подключились к делу и британский МИД с прессой.

Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 50 тысяч фунтов. Чем закончится этот трагифарс, можно лишь предполагать. Но в Сети лучше лишний раз никого кобылами не называть. А то вдруг они из Эмиратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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