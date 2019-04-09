Спортсменов собираются штрафовать за использование допинга на 50 тысяч рублей

Во вторник Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о наказании за допинг, по которому штрафовать за применение запрещенных препаратов будут самих спортсменов. Сейчас же ответственность существует только для тренеров, медработников или других специалистов в области физкультуры и спорта.

«Государственная Дума приняла по втором чтении законопроект о введении для спортсменов штрафов до 50 тыс. рублей за использование допинга. Такая же санкция будет грозить им за фальсификацию или попытку фальсификации элемента допинг-контроля, а также за распространение допинга...

Распространение запрещенной субстанции или запрещенного метода... повлечет административный штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.

Также предлагается расширить список нарушений антидопинговых правил, за которые предусматривается такая ответственность. В частности, в них войдет использование или попытка использования «запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода». Наказанием в таком случае будет штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», - говорится на сайте Госдумы РФ.

«Принимая во внимание участившиеся случаи нарушений, в том числе спортсменами, антидопинговых правил, требуется ужесточение административной ответственности за данные нарушения», - добавляется в пояснительной записке.

Напомним, что этот законопроект готовился и дополнялся в течении двух лет, за время которых было множество допинговых скандалов.