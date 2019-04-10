Мобильная поликлиника добралась до Крайнего Севера

Иенгра - единственное в Нерюнгринском районе Якутии село, где исконно проживают эвенки - коренной малочисленный народ Севера. В середине марта здесь прошел фестиваль эвенкийского языка и культуры «Дулин Бугав итэлин - Заповеди моей земли». Для местных жителей фестиваль давно уже стал возможностью пообщаться с гостями со всей Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, которые собрались на этнокультурный праздник. В этом году нефтепроводчики сделали им подарок - привезли врачей.

Учитывая, что ближайшая районная поликлиника находится более чем в 60 километрах от села и выбираться туда сложно, особенно пожилым людям и семьям с детьми, этот подарок очень актуален.

Бригада мобильной поликлиники приняла более 200 человек. «К нам приехали специалисты высокой квалификации, провели качественное обследование, и сейчас жители села просят, чтобы такой же медосмотр был организован в следующем году», - отметила глава села Иенгра Ольга Игнатенко.

Возможность пройти полный медосмотр появилась не только у эвенков из Иенгры, но и у жителей других населенных пунктов удаленных северных территорий. Компания «Транснефть» успешно внедряет практику использования мобильных медицинских комплексов (ММК), которые позволяют провести медицинское обследование не только своих сотрудников, работающих в труднодоступных районах, но и местного населения.

ВРАЧИ ДОЕДУТ ДО КАЖДОГО

В мартовском Послании к Федеральному собранию Владимир Путин указал на слабые места отечественного здравоохранения. «Его нынешнее состояние, уровень доступности, с одной стороны, вроде как растет, но граждан не устраивает, и понятно почему. Зачастую к нужному специалисту многодневная очередь, невозможно быстро и бесплатно пройти обследование, - отметил глава государства. - Число мобильных медицинских комплексов растет, но там, где их до сих пор нет, человеку не легче».

«Транснефть» начала использовать ММК еще до того, как эту тему публично затронул президент.

В компании реализуется проект по проведению медосмотров работников на удаленных объектах. Таких в системе «Транснефти» насчитывается 38, в которых вахтовым методом работают более 5 тысяч сотрудников.

Кроме того, еще две тысячи человек трудятся на объектах на расстоянии больше 50 километров от ближайших больниц и поликлиник. Мобильные медицинские комплексы, подобные тому, который приехал в Иенгру, созданы для использования именно в таких районах. Это своего рода комфортабельный вездеход-поликлиника, оснащенный автономными системами отопления, кондиционером и вентиляцией. Эксплуатировать его можно при экстремальном перепаде температур от + 40 °С до - 40 °С, что в Сибири не редкость.

Комплекс оснащен самым современным оборудованием для полного медосмотра: флюорографом, аппаратом для спирометрии и пульсоксиметрии, УЗИ, кольпоскопом, анализатором гематологическим, ЭКГ, аудиометром, вибротестером.

4470 КИЛОМЕТРОВ ЗДОРОВЬЯ

В «Транснефти» рассказали, что за 2018 год мобильный медицинский комплекс проехал 4470 километров по территории Иркутской и Амурской областей, севера Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Бригада врачей в составе 12 человек за это время провела медицинский осмотр более 2900 человек.

Опыт использования мобильного медицинского комплекса был признан успешным. Поэтому «Транснефть» планирует приобрести в 2019 году подобные передвижные поликлиники, которые будут действовать в Центральной России, Поволжье, на Урале и в Западной Сибири. Предполагается, что, кроме работников компании, медицинские комплексы примут на обследование и членов их семей, а также местное население.

Работа компании в данном направлении не осталась незамеченной: «Транснефть» одержала победу в конкурсе Минэнерго на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли 2018 года.