2019-04-09T18:28:52+03:00
Экономика

Во время «ипотечных каникул» не нужно будет платить налоги

А потребительские кредиты запретят выдавать под залог жилья
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Кроме того, по инициативе Матвиенко в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий требования к компаниям, выдающим микрокредиты. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАССКроме того, по инициативе Матвиенко в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий требования к компаниям, выдающим микрокредиты. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Госдуму внесен законопроект, освобождающий граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на время «ипотечных каникул». Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов, представляющих разные фракции.

Законопроект об «ипотечных каникулах» прошел в Думе первое чтение. Он позволяет заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, обратиться к банку, выдавшему ипотечный кредит, с требованием об установлении льготного периода сроком до шести месяцев. На это время заемщик может быть полностью освобожден от уплаты кредита, либо ему могут уменьшить размер ежемесячных платежей.

Разработать такой законопроект поручил Владимир Путин. Но при подготовке ко второму чтению эксперты обнаружили, что «ипотечные каникулы» не только не облегчат жизнь заемщиков, но и могут выйти им боком. И вот в чем тут дело. Во время ипотечных каникул заемщики экономят на процентах по кредиту. А в Налоговом кодексе сказано, что доходы заемщика, «полученные им в ходе «ипотечных каникул» в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту подлежат налогообложению по ставке НДФЛ 35%». Но это полностью противоречит концепции поручения президента: облегчить жизнь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и обремененных при этом ипотекой. Ведь заемщик должен быть на это время освобожден от всех платежей, включая налоговые. Вот тогда группа депутатов и сенаторов под руководством Володина и Матвиенко и разработала законопроект, освобождающий от уплаты НДФЛ на время «ипотечных каникул».

Кроме того, по инициативе Матвиенко в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий требования к компаниям, выдающим микрокредиты. В частности, им хотят запретить выдавать потребительские кредиты под залог жилья. Как пояснили в Совфеде, в этой сфере полно махинаций, и нередко после получения небольших потребительских кредитов люди остаются без крыши над головой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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