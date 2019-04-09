Владимир Путин: Будущее России зависит не от санкций. Будущее России зависит от нас

Перед началом Арктического форума Владимир Путин успел провести двустороннюю встречу с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Правда, обмен мнениями об отношениях двух стран довольно быстро перешел к обсуждению туризма по обе стороны границы. Ниинисте поделился открытием - ему накануне сообщили, что именно с Питере российским гражданам выдают больше всего шенгенских виз.

- И мне пришла на ум ваша фраза, сказанная вами несколько лет назад, когда я сказал, что в Хельсинки приезжает очень много россиян, - вспомнил президент Финляндии. - Вы сказали "Надеюсь, они умеют себя тут правильно вести". Наверное, я могу тоже самое сейчас произнести. Надеюсь, что финские туристы умеют вести себя правильно.

- Нормально туристы себя ведут, закусывают, все в порядке, - пошутил в ответ Путин.

- Ну так и надо, - одобрил Ниинисте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702082" frameborder="0"></iframe> Путин начал работу на Арктическом форуме со встречи с президентом Финляндии.

На пленарном заседании Арктического форума президент России находился в таком окружении, что ведущий даже заинтересовался - не знак ли это потепления между Россией и Евросоюзом. Рядом с Путиным сидели президент Финляндии и Исландии, премьеры Швеции и Норвегии.

- В Арктике она идёт более быстрыми темпами, чем в целом на планете. В 4 раза, представляете? - ответил Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702139" frameborder="0"></iframe> Россия: "Арктика ставит перед нами колоссальные вызовы" - Путин.

Россия уже вкладывает в Арктику 10 % своих инвестиций

Выступление президента России получалось похожим одновременно и на оглашение планов страны в арктическом регионе, и на приглашение к сотрудничеству.

- Уже в этом году намерены принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года, - заявил Путин. - Она должна объединить мероприятия наших национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов. По ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийского.

Россия уделит особое внимание развитию транспорта и другой опорной инфраструктуры. Среди ключевых инфраструктурных проектов – строительство Северного широтного хода, железнодорожной магистрали, которая позволит приступить к эффективному освоению природных богатств Полярного Урала и Ямала, а в перспективе – и севера Красноярского края. И разумеется, продолжится развитие глобального транспортного коридора, включающего Северный морской путь, который должен стать круглогодичным.

- По итогам прошлого года объём перевозок по Севморпути уже достиг 20 миллионов тонн. И это втрое выше советского рекорда, поставленного в 1987 году. Тогда Советский Союз провёл по этому пути 6,5 миллиона тонн. А сейчас – двадцать, - подчеркнул Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702124" frameborder="0"></iframe> Путин: стратегия развития российской Арктики до 2035 года будет принята в этом году.

Президент Исландии перешел на русский

Премьеры Швеции и Норвегии - редкие гости в России, но оба показали, что готовы к сотрудничеству. А Стефан Левен, говоря о Петербурге, даже процитировал Пушкина:

- "Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен, назло надменному соседу". Но сейчас это отличная площадка для диалога.

Путин ответил на это другими стихами:

- Хочу вспомнить "Полтаву" - "Ура! Мы ломим, гнутся шведы!". Теперь мы вспоминаем эти стихи, только когда смотрим игру сборной России по футболу и "Тре крунур". Но к сожалению, не так часто сможем воспроизвести их.

И тут же пригласил шведский хоккейный клуб расширить географию КХЛ, приняв участие в турнире.

Рядом с Путиным сидели президент Финляндии и Исландии, премьеры Швеции и НорвегииФото: REUTERS

Президент Исландии известен своей любовью к России и знанием русского языка. И Гудни Йоханнессон сорвал аплодисменты, перейдя на великий и могучий.

- Я учил русский давно и все забыл, но это я смогу сказать и я хочу это сказать: "Нет ничего важнее на этой земле, чем настоящая дружба".

Модерировать дискуссию пригласили одного из руководителей агентства "Блумберг" Джона Фрайя, и разговор закономерно пошел по традиционному для американской журналистики руслу. И если вопросы про особенности нефтедобычи в Арктике в условиях санкций еще можно было отнести к тематическим, то про Крым, Украину и отношения с США возмутили даже президента Финляндии и премьера Норвегии. Путин, впрочем, терпеливо отвечал на все.

Вашингтону надо прочитать "12 стульев"

Нефтедобыча в России рентабельней, чем сланцевая в США, а санкции влияют на обе стороны, но остановить российское развитие не смогут.

- Будущее России зависит не от санкций. Будущее России зависит от нас, - выдал Путин чеканную формулировку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702136" frameborder="0"></iframe> Путин призвал страны соблюдать международное право и отказаться от санкций против России.

Когда модератор Фрай спросил - согласен ли президент с позицией Минэнерго России, что "цены на нефть на текущем уровне приемлемы для России", Путин поправил его в корне.

- Я думаю, что Минэнерго России должно быть согласно с моим мнением. Правильно расставил бы приоритеты в нашей работе, - пошутил он.

Про отношения с США Путин отвечал уже много раз. В этот раз ему пришлось комментировать фиаско расследования Мюллера.

- Мы изначально говорили, что эта пресловутая комиссия ничего не найдет, потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в Соединенных Штатах. Не было никакого сговора, о котором господин Мюллер рассказал, между Трампом и Россией, - заявил президент. - Итог был предсказуем. То, что комиссия закончит так - гора родила мышь, что называется - это было для нас понятно заранее. Я все время вам об этом говорю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702141" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера: «Гора родила мышь».

Но Фрай не успокоился и начал расспрашивать - поедет ли Путин в Вашингтон по приглашению Трампа.

- У нас есть хорошая книга "12 стульев", там есть фраза: "Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада, но адреса не оставил", - ответил президент. - Ситуация должна созреть.