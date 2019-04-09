Неправильное питание убивает больше людей, чем курение

«Мы — это то, что мы едим» - гласит поговорка. А теперь у нее есть научное обоснование. Если человек потребляет слишком мало цельных зерен, орехов и семян, хороших жиров, таких как омега-3, растительных масел, фруктов и овощей, зато потребляет слишком много соли, обработанного мяса и сладких газированных напитков, то он не просто вредит своему здоровью, а стремительно сокращает годы своей жизни.

Такой вывод сделали ученые: несбалансированное питание в буквальном смысле убивает одиннадцать миллионов человек в мире, одна смерть на каждые пять — спровоцирована плохим питанием. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале Lancet. В исследовании участвовали 130 ученых со всего мира, она собрали данные из 195 стран, анализируя потребление 15 категорий продуктов питания, с 1990 по 2017 год. Затем эти результаты были проанализированы Институтом здоровья Чикагского университета, под руководством доктора Кристофера Мюррей.

- Исследование подтверждает то, что мы думали в течение многих лет, - рассказывает Мюррей, - а именно то, что неправильное питание является причиной очень большого количества смертей. Это самый наибольший по сравнению с любым другим фактором риска в мире. Главные факторы риска в питании - это высокое потребление соли и низкое потребление здоровых продуктов, таких как цельное зерно, фрукты, семена, орехи и овощи.

В этом исследовании количественно оценивалось влияние неправильного питания на смертность и неинфекционные заболевания - некоторые виды рака, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Признаны буквально смертоносными такие продукты - переработанное и красное мясо, сладкие напитки, транс-жиры и соль.

Зато продлевают жизни такие продукты:

- Фрукты и овощи,

- Зерна, семена, орехи,

- Продукты с содержанием кальция,

- Продукты с содержанием омега-3 — рыба, морепродукты

- Бобовые

- Растительные масла, которые содержат полиненасыщенные жиры.

В списке стран самый высокий показатель смертности из-за нездорового питания у Узбекистана. И в целом в государствах Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии питаются несбалансированно. А вот лучше всего питаются в Израиле. Также неплохо обстоит дело с правильным питанием в странах традиционной «средиземноморской диеты» - Испании, Италии, Франции.

По подсчетам ученых, неправильное питание — это причина каждой пятой смерти в мире, что превышает смертность среди курильщиков.

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