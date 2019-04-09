2019-04-09T19:53:44+03:00
Умные вещи

Диана Арбенина – об июльском концерте, камео в «Любовницах» и покупке на птичьем рынке

Лидер группы «Ночные снайперы» стала гостем шоу «ОК на связи!»
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Лидер группы «Ночные снайперы» Диана АрбенинаЛидер группы «Ночные снайперы» Диана АрбенинаФото: Одноклассники
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На минувшей неделе в гостях онлайн-шоу «ОК на связи!» побывала лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Певица ответила на вопросы пользователей Одноклассников, подробно рассказала о своих концертах и поделилась личными историями – о детях, дне рождения и домашних животных.

Ок на связи! Диана Арбенина. Ночные Снайперы в прямом эфире.

О концерте в «Ледовом»

– Когда я готовила ребят к концерту в «Ледовом», я им сказала: «Это не «Олимпийский», тут у нас будет совсем другой концерт». Это Петербург. Это город, где родились «Снайперы». У меня к нему особенное отношение. Там появились песни, которых не было в «Олимпийском» в принципе.

Стейдж-дайвинг? У меня были опыты, но такого не было, конечно. Я начинала по нарастающей. Сначала швыряла кроссовки, потом у меня как-то пиджак улетел туда, потом я всё заигрывала, наклонялась, наклонялась, а потом думаю: «Чего это я?». И прыгнула.

Об акустическом концерте в Crocus City Hall

Я после «Олимпийского» подумала, что давно не давала акустических концертов. Во-первых, с этого всё началось в свое время, и мне это безумно нравится. На концерте в июле будут и «Снайперы», но будет и сольная акустика. И тут главное, чтобы была стойка, гитара, а еще запасная гитара, потому что я как рвала струны, так и рву до сих пор. Мне вообще очень нравится гитара. Для меня она живая, и у меня впечатление, что это космос. Каждый раз как первый. Иногда хочу написать песню, хожу, смотрю на неё и думаю: «Нет, не сейчас». А потом беру гитару, и песня пишется.

Я придумала такую хорошую программу. Думала после «Олимпийского», что буду отдыхать. Просидела дома день и поняла, что схожу с ума – и придумала программу, разметку сцены. Я счастлива.

О дне рождения

У нас была история. Я привыкла отмечать день рождения на сцене. А как-то раз решила пойти себе наперекор и провести праздник с семьей. И мы чуть не утонули. Пошли на лодке в море, начался шторм, нас начало заливать с бортов. А дети маленькие совсем были, года два. Я тогда всё на свете прокляла.

О детях

Мы их взяли с собой в тур в Испанию, еще они захотели увидеть Колизей, а в феврале мы брали их на Чичен-Ицу. И в первый раз я поняла, что они сроднились с электричеством напрочь. И у меня есть мечта – затащить их в коллектив. Когда они по одному, всё нормально, а когда вместе – «мы банда». Я хочу, чтобы Тёма с техникой связывался, а Марта помогала в гримерке.

Лидер группы «Ночные снайперы» стала гостем шоу «ОК на связи!» Фото: Одноклассники

Лидер группы «Ночные снайперы» стала гостем шоу «ОК на связи!»Фото: Одноклассники

О личных вещах

Я начала раздавать свои вещи. И вещи детей тоже. На квартирниках майки какие-то были, дети отдают игрушки. И я пришла к мысли, что мне надо отдать одну какую-нибудь гитару. Потому что у меня действительно много гитар, вот я и думаю – может, на это тоже решиться. Я не люблю, когда много вещей. Столько лет прошло, а мне всё нравится писать песни. Нравится больше всего. А для этого мне нужна ручка, нужен лист, и нужна гитара, и всё. Зачем вообще много вещей.

О камео в «Любовницах»

Сцену с телефоном я придумала сама. Обычно я прихожу на площадку, чтобы посмотреть атмосферу. Пришла на Патрики, было адски холодно, и в какой-то момент меня интегрировали в картину. Я сфотографировала их [главных героинь сериала – Прим. пресс-службы ОК] и с телефоном пошла. А они мне в след: «Телефончик-то верните». И получился очень живой кадр. Специально для этого фильма я написала песню «Я умею летать без тебя».

О покупке на птичьем рынке

Эту историю знала только я и мои домочадцы. Как-то мы выпивали с друзьями. У меня раньше была собака, Робеспьер его звали, сенбернар. Он умер, и я долгое время не могла завести никого другого. Но мне очень хотелось собаку! Так вот, мы выпивали крепко, и в какой-то момент я сказала: «Всё, сегодня еду на птичий рынок и покупаю собаку». Почему на птичьем рынке - потому что там собаки брошенные. Мне, конечно, сказали, что я сошла с ума. В итоге мы поехали. Мы туда приехали, и я такая: «Где у вас тут лабрадоры?». Они говорят: «Вот здесь лабрадоры». Я хотела палевого окраса. А рядом с ним сидел еще черненький. И я такая: «Ха! А чего бы не взять двух!». И я говорю: «Так, мы берем двоих, это будут Алеша и Гриша». Они сразу же заболели, мы одного выходили, а одного нет.

Приезжаю после концерта в Баку и спрашиваю: «Как дела-то дома?». Всё нормально, всё замечательно, а потом выясняется, что собака заболела и превратилась просто в «листик». Он так похудел сильно, просто умирал. Я подумала: «Ничего подобного!» Спустилась туда, где он болел, целую ночь с ним лежала. И в 4 утра он лизнул паштет. Значит, пошел на поправку. Я выбегаю на улицу, звоню соседке и кричу: «Ирина, спишь? Он лизнул паштет!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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