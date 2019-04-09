Зима прошла, а москвички до сих пор ищут норковые шубы в ресторане возле Кремля

О предновогодней встрече с подружками Лейла Гитинова и Султанат Гасанова даже и вспоминать не хотят - москвички вышли из ресторана «Страна Которой нет» без норковых шуб. Хотя это был не первый визит в этот ресторан, который расположен недалеко от Кремля.

Без ваших шуб много убийств

- В конце декабря у меня и моей сестры украли две норковые шубы из ресторана господина Новикова «Страна Которой нет». При выходе из ресторана мы предоставили номерки гардеробщику, но наших шуб не оказалось, - рассказала Лейла Гитинова.

Остальным подружкам, к счастью, верхнюю одежду отдали. А Лейла и Султанат стали просить показать видео с камер видеонаблюдения. Через час дали ответ, что камеры пару дней как не работают. Досадное совпадение. Пришлось вызывать полицию. Девушек в легких блузках и юбках погрузили в холодный «бобик», прихватили с собой и гардеробщицу, и доставили в отделение полиции. Через несколько дней даже возбудили уголовное дело, но на ушко девушкам шепнули «забудьте, никто искать не будет, у нас без ваших шуб много убийств расследовать».

Наступила весна, а шубы так и не нашлись

Наступила весна, а шубы так и не нашлись. Хотя все эти три месяца девушки настойчиво писали руководству ресторана, даже самому владельцу Аркадию Новикову. Но искать шубы никто не хотел, возмещать ущерб тоже. Сейчас девушки планируют подавать в суд, ведь ущерб все же почти 500 000 рублей (за две шубы). Для этого им нужно было написать письмо руководству ресторана и получить письменный ответ.

А шубы точно норковые?

И вот здесь произошло несоответствие «показаний». Изначально в ресторане заявили, что камер нет и «все шито-крыто», а в официальном письме вдруг гардеробщицы в мельчайших деталях вспомнили в каких шубах были девушки в тот вечер 22 декабря.

- Согласно показаний сотрудников ресторана, вещи, размещенные в шкафу, расположенном у входа в ресторан, не соответствовали характеристикам, перечисленным в претензии (длина, цвет, вид меха). Какие-либо документы, подтверждающие стоимость похищенной верхней одежды, к претензии не приложены. Запись с камер видеонаблюдения также не позволяет сделать вывод о качестве, производителе или об иных характеристиках, подтверждающих стоимость похищенных шуб, - дали ответ в ресторане.

Все эти три месяца девушки настойчиво писали руководству ресторана, даже самому владельцу Аркадию Новикову

Представители «Страны Которой нет» также уточнили, что среднерыночная стоимость каждой шубы гораздо ниже заявленной. Мол, ценник на такие шубы где-то на «Садоводе» не превысят 30-40 тысяч рублей. А вот как они это определили-то спустя три месяца? Загадка. И еще разок напомнили, чтобы «не сдавали ценные вещи в гардероб, никто за них ответственность не несет».

- А как вы можете доказать стоимость шубы? - уточняю у пострадавшей.

- В том-то и дело, что никак. Я купила шубу два года назад, чек не сохранила, конечно, - говорит Лейла Гитинова. - Мы пытались решить вопрос мирным путем, без суда и прочего, но сотрудники ресторана отказались. Они говорили, что у них есть страховая компания, которая может возместить ущерб, но уперлись, что им нужны чеки.

Был случай в Третьяковке

Когда из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи, «Ай-Петри. Крым», тогда же пропала норковая шуба одной из посетительниц. Как говорят очевидцы, полицейские приехали по краже шубы, а попали на кражу века. Картину нашли, а о шубе как-то и подзабыли. Эти кражи даже пытались свести в общее дело, как маневр отвлечения охранников. Но эта версия не подтвердилась.

- Шубу нашли в тот же день. Там была не кража, в гардеробе просто перепутали шубы. Было две одинаковых шубы. Когда их нашли, то посетительницы просто поменялись, - рассказали «Комсомольской правде» в Третьяковской галерее.

Представители «Страны Которой нет» также уточнили, что среднерыночная стоимость каждой шубы гораздо ниже заявленной

Что делать, если в гардеробе «ответственность не несут»?

Софья Рубасская, адвокат:

- В гардеробе должны нести ответственность за верхнюю одежду, которую они принимают. Другое дело, что сотрудники не отвечают за содержание карманов, ведь позже люди могут заявить, что у них там была золотая цепочка, большая сумма денег. Поэтому можем видеть в гардеробах объявления «не оставляйте ценные вещи». Если верхняя одежда все же пропала, то нужно запрашивать видео с камер наблюдения, где видно, что человек входит в помещение в шубе или пальто. Возможно, эту информация (факт сдачи в гардероб) смогут подтвердить свидетели. Что касается возмещения ущерба — нужно предоставить чеки или документы, фиксирующие покупку. Если чек потерялся, то можно сделать независимую оценку шубу (имеется ввиду до того, как сдавать ее в гардеробы в публичных местах).

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Шубу, которую "украли" вместе с картиной Куинджи, по ошибке надела другая посетительница

Вся страна продолжает обсуждать дерзкое ограбление, которое произошло в Третьяковской галерее. Денис Чуприков приехал в музей, купил билет на выставку Архипа Куинджи, спокойно снял со стены картину «Ай-Петри. Крым », вынул ее из рамки и ушел. Сначала следователи считали, что у Чуприкова могли быть сообщники. За несколько минут до похищения в гардеробе пропала норковая шуба. Из-за ЧП охранники отвлеклись. Но эта версия не подтвердилась (подробности).