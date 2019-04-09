«В графе «мать и отец» у них прочерки»: что будет с детьми-маугли, которых нашли в Мытищах

История с девочкой-маугли, которую нашли в начале марта в захламленной квартире на Ленинградском шоссе (подробности - на сайте kp.ru), словно открыла портал в какой-то другой мир. Нехороший мир, где родители пьют, гуляют, а дети выживают в голоде и запустении. Органы опеки пошли с проверками, а соседи, долгие годы предпочитавшие не замечать неблагополучные семьи, растревожились, совесть всколыхнулась, и понеслись звонки в полицию.

Вот и в подмосковных Мытищах жители многоэтажки вдруг вспомнили, что давно не видели детей многодетной и весьма подозрительной соседки. Посовещались и решили, что не лишним будет позвонить куда надо: мало ли чего!

Наряд прибыл быстро. Дверь полицейским открыла бабушка детей, 66-летняя Галина Кузнецова. Пенсионерка, судя по всему, гостей не ждала. В трехкомнатной квартире был такой бардак, что страшно даже представить, что там жили дети.

- Одежда, бутылки и мусор валялись на полу и кроватях. Обои ободраны, в раковине куча грязной посуды, вместо штор на окнах - тряпки. Запах в квартире был ужасный. Дети справляли нужду в горшки, которые никто не чистил. Из еды мы нашли только хлеб с плесенью и несколько испорченных яблок, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

ХЛЕБ - ЭТО САМОЕ ВКУСНОЕ

Перепуганные дети - восьмилетняя девочка и трое мальчишек от 2 до 6 лет - были голодные, налицо истощение. Их забрали органы опеки. Оказалось, что свидетельство о рождении есть только у старшей девочки. Мальчишки жили без документов: ни прививок, ни медосмотров.

Всех четверых увезли в больницу. Но серьезных проблем со здоровьем у ребят не нашли. А вот отставание в развитии есть у всех. Мальчики не ходили в детский сад, а девочка - в школу.

- В свои восемь лет она не только не знает азбуку, но и не может назвать цвета. Такое ощущение, что девочка застыла на стадии развития четырехлетнего ребенка. У всех детей есть нарушения речи, им нужна помощь логопедов. Они не привыкли к гигиеническим процедурам и боятся воды. Столовыми приборами пользоваться умеют, самой вкусной едой считают простой хлеб, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

РОЖАЛА ДОМА НА ДИВАНЕ

Сейчас дети временно находятся в профессиональной приемной семье. Маму малышей задержали, когда она вернулась домой. Это официально безработная 32-летняя Инесса Кузнецова. Она зарегистрирована в Москве, но жила в Мытищах в квартире матери. Образование у нее высшее, когда-то она работала менеджером по продаже гидронасосов.

- Все дети родились дома, роды принимала моя мать. У меня не было свободного времени, поэтому я не зарегистрировала сыновей. Хотела сделать это в ближайшие дни, но не успела. Медицинскую помощь дети получали в частном медучреждении «Андреевские больницы», - такие показания дала Инесса Кузнецова в полиции.

Мы позвонили в мытищинское отделение клиники.

- К нам уже поступал запрос от полиции, и мы официально ответили, что таких пациентов у нас не было, - заявили «КП» в администрации частного медцентра.

Не исключено, что врала Инесса и когда рассказывала, что у всех детей один отец, но воспитанием он не занимался и финансово почти не помогал. Как ей кажется, она и сама неплохо справлялась.

- У них было все необходимое: одежда, еда, игрушки, памперсы, - заявила следователям Кузнецова.

По словам соседей, мама и бабушка - большие любительницы выпить, а еду добывали на помойке.

В трехкомнатной квартире был такой бардак, что страшно даже представить, что там жили дети

- Я часто видела бабушку рядом с продуктовым магазином. Она рылась в мусорном баке, ища еду. С пакетами, набитыми просрочкой, ее видела не только я, но и другие жильцы дома. Думаю, это был рацион всей семьи. Однажды я спросила, нужна ли ей помощь, и предложила деньги, но она не взяла и только нахамила мне, мол, не суй нос не в свое дело. Мама детей тоже необщительная. Она из пьющих, - рассказала соседка семьи Полина Обручева.

ПРЕДСТОИТ ДОКАЗАТЬ РОДСТВО

Инессе Кузнецовой написать отказ от детей, но она заявила, что попытается вернуть их. Правда, сделать это ей будет непросто. Для начала придется доказать, что она - мать.

- Органы опеки изготовили для троих мальчиков свидетельства о рождении. В графе «мать и отец» у них прочерки. Биологической маме придется через суд устанавливать свои права на детей. Для этой процедуры необходимо пройти тест ДНК, - сообщила «КП» Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Москве.

По закону оплатить все расходы на судебные издержки и анализ ДНК (один тест стоит около 20 тысяч рублей, а Инессе надо сделать три - это примерно 60 000) женщина должна сама. Однако детский омбудсмен готова ей помочь. Но с кем останутся дети, решать будет суд. Органы опеки уже готовят документы на лишение Инессы родительских прав.

«Комсомолка» следит за развитием этой истории.

ОФИЦИАЛЬНО

До трех лет лишения свободы

- Отделом дознания межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» в отношении москвички, матери четверых детей, возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ «неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы - сообщила «КП» Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Московской области.

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"Некогда было": так объяснила органам опеки отсутствие свидетельств о рождении у троих сыновей 32-летняя Инесса Кузнецова .Напомним, четверых детей (у старшей восьмилетней девочки свидетельство о рождении было) после звонка соседей изъяли из квартиры в подмосковных Мытищах Дети с мамой и бабушкой жили в полной антисанитарии, а из еды в квартире был только хлеб с плесенью (подробности).