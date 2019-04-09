Газпром нефть» увеличит добычу на шельфе

Арктические территории – главное место для пополнения запасов углеводородов во всем мире. По оценкам аналитиков, здесь хранится около 20% неразведанных ресурсов нефти и газа. Такие оценки прозвучали на Международном арктическом форуме в Петербурге. Эксперты обсудили трудности освоения арктических шельфов. Помимо хорошо известных проблем – тяжелых климатических и геологических условий, действующих санкций на закупку высокотехнологичного оборудования – нефтяники рассказали и об излишней бюрократизации процесса.

- Сегодня на шельфе действует только один проект — платформа Приразломная. Его деятельность регулируют около 180 нормативных документов и около 20 государственных органов. Для сравнения — в Норвегии, при ее активности шельфовой добычи, регулирующих документов — шесть, органов — два или три. Если мы сможем добиться снижения барьеров без увеличения рисков безопасности, более эффективно двинемся вперед, — рассказал Андрей Патрушев, заместитель генерального директора «Газпром нефть».

Он отметил, что в последнее время стоимость разработки месторождений на шельфе приближается к стоимости разработки на суше. По его словам, этот разрыв сокращается прежде всего из-за того, что «все самые сладкие месторождения на суше уже освоены». Да и развитие технологий глубоководной добычи не стоит на месте. По словам Патрушева, себестоимость добычи нефти на Приразломном месторождении после завершения капитальных вложений будет составлять менее $10 за баррель. За 5 лет работы платформы «Газпром нефть» добыла более 10 млн тонн нефти и намерена увеличить этот результат.

- Мы планируем в 2020 году увеличить добычу нефти на Приразломном на 16-19% - до 3,7-3,8 млн тонн, - сообщил он журналистам.