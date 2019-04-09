Арктику раскрасят парусами

Большая Арктическая Регата по маршруту Мурманск – Нарьян-Мар – Мурманск впервые пройдет в 2020 году. Об этом рассказал инициатор и генеральный продюсер регаты Станислав Корякин на презентации проекта в рамках V Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Большая Арктическая Регата (БАР) – уникальный комплексный и многолетний проект, объединяющее гонки на яхтах, научно-исследовательскую экспедицию, культурные события и путешествие.

В то время как России принадлежит треть Арктики, огромная часть нашей страны в XXI веке для большинства ее жителей остаётся фактически "белым пятном". Организаторы планируют раскрасить российскую Арктику парусами.

"В этом году мы планируем одной яхтой пройти по маршруту будущей регаты, чтобы исследовать глубины, места стоянок, укрытий. Маршрут из Мурманска в Нарьян-Мар и обратно. Мы предполагаем стартовать 10-14 июля. Сама же регата начнется с 2020 года и будет проходит каждый год", – рассказал Станислав Корякин.

Большая Арктическая Регата станет самым северным парусным соревнованием. Но это не только классическая регата. БАР даст возможность изучения Севера. Парусная яхта – самый тихий и экологичный вид транспорта идеально подходит для научных наблюдений. На каждой яхте организаторы планируют предоставить место для исследователя. Регата откроет также новые возможности российского туризма. Красивейшие бухты, дикие животные, полярный день... Фактически участники Большой Арктической Регаты наметят и пройдут новый туристический маршрут.

Корякин добавил, что организаторы рассчитывают, что в регате примут участие яхты под российским флагом.

"Предполагаем, что будут и иностранные участники, но как члены экипажей. Возможно в последующем будут и иностранные лодки, но точно не на первой регате", – подчеркнул Корякин.

Поддержку Большой Арктической Регате оказало Минприроды РФ и «Комсомольская правда». Сейчас в стадии создания оргкомитет регаты при правительстве Мурманской области. На форуме запланировано рабочее совещание по теме БАР и подписание Соглашения между организатором регаты ООО «ОбКом» и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад».