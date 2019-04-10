Почему таблетка не действует

А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Эксперты программы разбирались, почему бывают неэффективны качественные препараты.

Во врачебной практике встречаются случаи: хорошее, проверенное лекарство вдруг не действует на какого-то пациента. Или действует неожиданно так сильно, что еще чуть-чуть и навредило бы. Как так получается? Когда подобное происходит в быту самих докторов, они примерно представляют, как реагировать: снизят дозу или, наоборот, выпьют вторую таблетку. А как быть обычным людям, которые не имеют медицинского образования? Ведь иногда для консультации с врачом о дозировке препарата банально нет времени.

Таким экстренным случаем является приступ гипертонии. Что делать, если таблетки от давления не помогают?

Гипертонию лечат разными лекарствами в зависимости от очень большого количества факторов. Но существенной части пациентов при повышенном давлении и аритмиях прописывают бета-блокаторы. Так называют класс веществ, которые снижают частоту сердечных сокращений, урежают ритм сердца, разгружают его, расширяют сосуды. И таким образом нормализуют работу сердечно-сосудистой системы.

Вот, например, один из бета-блокаторов метапролол (это международное непатентованное название, лекарство может продаваться под разными брендами), входит в золотой стандарт лечения гипертонии. Это очень хорошо зарекомендовавшее себя средство! Но иногда метапролол не приносит эффекта. В среднем 20% пациентов не подходит стандартная дозировка тех или иных лекарств.

Метапролол разлагается определенным ферментом в печени. Если этот фермент работает плохо (в силу генетических особенностей человека или из-за взаимодействия с другими лекарствами), то действующее вещество таблетки плохо усваивается, начинает накапливаться в организме. И однажды доза становится слишком большой - и вместо плавного понижения давления все ухает вниз: случается брадикардия, потеря сознания и т. п.

Как быть? Если с вами случилось подобное, проконсультируйтесь с врачом: вам нужна другая, меньшая дозировка.

Бывает и обратный случай. Когда лекарство так быстро выводится из организма, что просто не успевает подействовать. Такие пациенты жалуются: «Что пью таблетки, что не пью - никакого эффекта». Им также необходима консультация врача и подбор другой дозировки, повышенной (но в рамках разрешенной инструкцией к препарату!). Ну или можно подобрать другой бета-блокатор, с которым организм не будет проворачивать подобных шуток. Например, вместо метапролола бисопролол.

Если ждать консультации врача невозможно, примите средство для экстренного снижения давления: капотен или каптоприл.

КСТАТИ

Что влияет на эффективность лекарств: пол, возраст пациента, прием других лекарств, тяжесть заболевания, сопутствующие болезни, вредные привычки, питание. Но на 50 процентов усвояемость лекарств зависит от генетических особенностей человека! Чтобы определить их, можно сделать фармако-генетическое тестирование.

Смотрите «Жить здорово!». С понедельника по пятницу, 10.55, Первый.