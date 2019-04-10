Арктический плавучий университет: в 2019 году уже 11-я экспедиция!

В этом году Арктический плавучий университет отправится уже в одиннадцатую экспедицию. Сегодня по количеству участвующих в его работе студентов и исследователей, полученному образовательному и научному эффекту это уникальный проект не только для России. Подобных практик больше в мире нет.

Арктический плавучий университет (АПУ) организован Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М. В. Ломоносова в 2012 году. За семь лет – с 2012 по 2018 год – состоялось десять экспедиций на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Их участниками стали 500 человек. Из них – 250 студентов из разных университетов России и зарубежных вузов-партнеров. В том числе 58 ребят из Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Франции, Испании, Исландии, США, Канады, Бразилии и Швейцарии.

Экспедиции организованы САФУ совместно с Росгидрометом и Русским географическим обществом. Партнерами и участниками проекта стали МГУ, СПбГУ, РГГУ, институты Российской академии наук, Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, национальный парк «Русская Арктика», другие российские и зарубежные организации.

КАК ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ АПУ?

Идея организовать в Арктике плавучий университет возникла в 2011 году, во время обсуждения руководителем Росгидромета Александром Фроловым и ректором САФУ Еленой Кудряшовой мероприятий к 100-летию со дня образования Гидрометеослужбы в Архангельске. Именно тогда стало понятно – нужны нестандартные методы подготовки молодых метеорологов для работы на Севере. Было решено совместить учебу студентов, их практику и исследовательскую работу во время выходов в море НИС «Профессор Молчанов», принадлежащего Севгидромету. Во время таких экспедиций студент может «руками пощупать» свою будущую профессию, прочувствовать сложный, суровый, но такой романтичный характер Арктики.

Во время первой экспедиции в 2012 году НИС «Профессор Молчанов» находился в море 40 дней. Участники экспедиции прошли 500 миль, провели более 8000 исследований, поработали на 140 гидрологических станциях. Впервые в истории северных плаваний судно неледокольного типа в июне дошло до Земли Франца-Иосифа.

Затем были другие не менее интересные, важные для науки экспедиции. Студенты и исследователи изучали арктические экосистемы Баренцева и Белого морей. Побывали в Карском море, прошли часть Северного морского пути. В 2017 году в рамках Года экологии изучали три арктических архипелага: Соловецкий, Новую Землю и Землю Франца-Иосифа. В прошлом году участники экспедиции, названной Terrae Novae, исследовали малоизученные территории архипелага Новая Земля.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Арктический плавучий университет выполняет сразу несколько важных задач. С одной стороны, студенты и аспиранты на борту НИС «Профессор Молчанов» учатся работать с исследовательским оборудованием. Занятия проводят специалисты ведущих научно-образовательных организаций страны, не только САФУ.

С другой стороны, принимают участие в научных проектах в области океанологии, метеорологии, мониторинга загрязнения арктических экосистем, биоразнообразия, природопользования и многих других. Кроме того, студенты совершенствуют знание английского языка – языка, на котором сегодня пишется большинство научных работ. В экспедиции обычно участвуют иностранные партнеры. Во время переходов проходят заседания научного клуба, читаются лекции, проходят обсуждения исследований. Еще студенты участвуют в подготовке научных статей, посвященных проведенным исследованиям. На базе Арктического плавучего университета внедрена программа подготовки специалистов по направлению «метеорология».

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Важно, что Арктический плавучий университет не замыкается в рамках САФУ. В экспедициях участвуют исследователи из МГУ имени М. В. Ломоносова, Северного государственного медицинского университета, Российского государственного гидрометеорологического университета, Зоологического института РАН, Сибирского федерального университета, Донского государственного технического университета, Тюменского, Новосибирского, Сочинского государственных университетов, МГИМО. Завязываются межуниверситетские связи, развивается сетевое взаимодействие ведущих учебных и академических организаций.

АПУ хорошо известен за рубежом. Заявки на участие в экспедициях присылают норвежцы, исландцы, канадцы, финны, немцы, швейцарцы. В разное время в экспедициях участвовали представители бразильского Национального института космических исследований, Болгарской академия наук, Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, Харбинского инженерного университета (КНР).

Сейчас АПУ, по сути, международная учебная и научно-исследовательская лаборатория. Результаты, полученные в экспедициях, стали основой для многих научных работ по Арктике.

Исследования на борту «Профессора Молчанова», позволили получить данные для изучения арктической экосистемы. Сотрудники лаборатории арктического биомониторинга САФУ в экспедициях собрали образцы планктона, пресной воды, пробы рыб и птиц, крови местного населения для изучения переноса загрязняющих веществ по пищевой цепи. Сделаны выводы о том, как экология отражается на здоровье северян.

Разработана и апробирована методика морского и воздушного мониторинга популяций птиц высокоширотной Арктики. Получены уникальные данные по видовому разнообразию и районам миграций морских млекопитающих и птиц Севера.

Впервые в мире произведен полный авиаучет популяции гусеобразных птиц, наземных и морских млекопитающих акватории и территории острова Вайгач. Полученные результаты вошли в базу данных программы «Птицы Арктики» Совета по морским млекопитающим, международную базу данных по биоресурсам Баренцева моря.

В экспедиции 2018 года впервые в российской Арктике в акватории Белого, Баренцева и Карского морей проведены исследования содержания микропластика, наносящего серьезный вред морским экосистемам.

МНЕНИЕ

Александр Милкус, координатор Ассоциации плавучих университетов России

Во время экспедиций изучается историко-культурное наследие архипелагов Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген, островов Колгуев, Вайгач, Диксон. По итогам этих работ совместно с Институтом культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева издана карта культурного, духовного и природного наследия архипелага Новая Земля.

В планах развития региона – создание в Архангельске научно-образовательного центра (НОЦ), объединяющего академические, учебные организации и индустрию для проведения прорывных научных исследований, совершенствования образовательного процесса, подготовки кадров для предприятий. АПУ – один из элементов будущего НОЦ. С 2016 года партнером Арктического плавучего университета является Национальный арктический научно-образовательный консорциум. Основная задача консорциума – обеспечить устойчивое комплексное развитие арктических территорий России.