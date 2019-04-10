2019-04-10T03:39:19+03:00
Арктика

«Бухта Тихая стала знаковым местом для туристов севера»

Александр Кирилов, директор Национального парка «Русская Арктика»
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Национальный парк «Русская Арктика» – место удивительное, чистое. Это самая большая и самая северная из особо охраняемых территорий России. Туристический сезон здесь длится всего несколько месяцевНациональный парк «Русская Арктика» – место удивительное, чистое. Это самая большая и самая северная из особо охраняемых территорий России. Туристический сезон здесь длится всего несколько месяцев
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Национальный парк «Русская Арктика» – самая большая и самая северная из особо охраняемых природных территорий России. 8,8 миллиона гектаров воды и земли. Архипелаг Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане – все 192 острова. И часть архипелага Новая Земля - тоже часть парка.

15 июня 2019 года у национального парка 10-летний юбилей. В «Русской Арктике» много всего «самого-самого». Земля Франца-Иосифа – самый северный участок суши не только в России, но и во всей Евразии, 85% его территории покрыто льдом. Самые северные в мире почтовые отделения – на островах Гукера и Хейса. Самый северный православный храм – на острове Земля Александры.

Сейчас создается самый северный в мире музей. Им станет бывшая советская полярная станция с авиационным ангаром в бухте Тихая на острове Гукера. Посвящен музей жизни и быту полярников, освоению и изучению Арктики.

Весь 2019 год в «Русской Арктике» объявлен Годом бухты Тихая в честь 90-летия открытой в 1929 году советской полярной станции, первой станции на Земле Франца-Иосифа. В бухту Тихая прибывают туристы круизных лайнеров, в чей маршрут входит посещение «Русской Арктики». За 2018 год, скажем, здесь побывало более 1079 человек из 41 страны мира. В бухте обустроена сеть экологических троп. Летом откроется визит-центр парка.

Возможно, в ближайшие годы на Новой Земле появится заказник «Карские Ворота» – у одноименного пролива. Атлантический морж, белый медведь, новоземельский олень, птичьи базары, целые комплексы исторических памятников в бухтах Каменка, Русанова, островах Кусова Земля и Средний, одни из самых красивых шхерных ландшафтов региона. Важно создать здесь комплексный заказник, включив прилегающие острова и водную акваторию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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