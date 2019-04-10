Антон Силуанов: «В ближайшие 6 лет объем несырьевого экспорта в России увеличится в два раза

В Калуге 10 апреля состоялось совещание с участием министра финансов РФ Антона Силуанова. Первый зампред правительства обсудил с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым и главами местных предприятий ход реализации в регионе нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Совещание проходило на заводе по производству бытовой техники ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга». Предприятие, работающее в Калуге с 2008 года, - яркий пример экспортоориентированного производства. Завод выпускает стиральные машинки, телевизоры и мониторы, которые продаются не только в России, но и в Казахстане, Беларуси, в странах Средней Азии и Закавказья, а также в Евросоюзе.

- Калужская область – один из лидеров среди субъектов Российской Федерации в индустриализации, развитии современных рабочих мест и производств, - подчеркнул Антон Силуанов в ходе визита.

Антон Силуанов рассказал о мерах поддержки правительством экспортоориентированных предприятий. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

Министр финансов пообщался с руководителями работающих в регионе иностранных компаний и обсудил государственную поддержку в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Антон Силуанов отметил полезность подобных встреч, помогающих правительству оперативно получать обратную связь с производителями и выявлять наиболее важные проблемы на местах. Как подчеркнул первый зампред правительства, в ближайшие 6 лет объем несырьевого экспорта в России планируется увеличить в 2 раза, он составит свыше 250 млрд рублей. Правительство на федеральном уровне прорабатывает схемы поддержки предприятий, работающих на экспорт. Уже в 2020 году около 250 компаний станут участниками программы по стимулированию экспорта, сейчас в регионах ведется их отбор. Кроме того, будет усовершенствована нормативная база.

В Калужской области уже несколько лет действует широкая программа поддержки экспортоориентированных предприятий. Областное законодательство стимулирует развитие производств, позволяющих отказаться от импорта, и поддерживает компании, ориентированные на выпуск экспортной продукции, в том числе и с помощью снижения налогов. По словам главы региона Анатолия Артамонова, за пять лет Калужская область намерена нарастить экспорт промышленной продукции в три раза.

- Сегодня становится выгодно экспортировать продукцию с территории нашей страны. Развитие экспорта – самый надежный путь к развитию импортозамещения, - подчеркнул губернатор.

Антон Силуанов и Анатолий Артамонов встретились с руководителями иностранных компаний, работающих в регионе. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

Сейчас в регионе работают 12 индустриальных парков, особая экономическая зона «Калуга» и мультимодальный логистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино». С 2006 года в Калужской области появилось 205 новых предприятий, создано несколько десятков тысяч рабочих мест. В новые предприятия было инвестировано более триллиона рублей, на них выпускается около 60% всей промышленной продукции региона. Анатолий Артамонов также отметил большую роль сотрудничества Калужской области с с Российским экспортным центром. В прошлом году его услугами воспользовались 260 предпринимателей региона.

- Для экономики нашего региона невозможно переоценить значение международной кооперации и экспорта, поскольку он направлен, прежде всего, на развитие промышленности. А это основной вид нашей деятельности, - рассказал Анатолий Артамонов. - За последние годы мы увеличили выпуск экспортной продукции в пять раз. В прошлом году такой продукции было поставлено на полтора миллиарда долларов.

Завод «Самсунг Электроникс Рус Калуга» работает в регионе с 2008 года. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

В ходе визита в Калугу 10 апреля Антон Силуанов также обсудил с главами российских регионов проблему самозанятых граждан. Министр финансов встретился с руководителями Курской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей, а также представителями малого бизнеса и предпринимателями, зарегистрированными в статусе самозанятых. В качестве эффективных мер поддержки Антон Силуанов в первую очередь назвал увеличение кредитования данного сектора экономики:

- Мы планируем увеличить объем кредитов для малого и среднего предпринимательства с 80 миллиардов рублей в прошлом году до одного триллиона рублей в текущем году, - сообщил первый зампред правительства РФ.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал предприятия малого и среднего бизнеса «основным резервом развития экономики на будущее». С начала 2019 года новой системой налогообложения для самозанятых граждан в регионе воспользовались около двух тысяч человек, из них легальный статус приобрели почти 1800 граждан, ранее не стоявших на учете как индивидуальные предприниматели. При этом глава региона отметил необходимость оказания самозанятым тех же мер поддержки, что и другим представителям малого и среднего бизнеса.

Министр финансов встретился с руководителями регионов, а также предпринимателями, зарегистрированными в статусе самозанятых. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

- Чтобы стимулировать самозанятых граждан к выходу из тени, они должны стать полноценными участниками делового пространства, со всеми преференциями и мерами государственной поддержки, которые действуют для всех представителей малого бизнеса, - подчеркнул Анатолий Артамонов.