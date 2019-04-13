Крутятся пластинки: От Анны Герман до Радмилы Караклаич

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) в программе «Дежавю» в 23.05 с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

Мирей Матье и Джо Дассен. Челентано и Пупо. «Бони Эм» и «Чингиз хан». Их не так часто показывали на экранах. Куда чаще появлялись певцы соцлагеря. И пластинки этих исполнителей также пользовались спросом. Слушатели программы «Дежавю» составили свой рейтинг этих исполнителей.

Чехословакия

1. Карел Готт

2. Гелена Вондрачкова

3. Феликс Словачек

«Чешский соловей» Карел Готт в какой-то мере повторяет путь нашего Муслима Магомаева - тоже мечтал об опере, но славу получил на эстраде.

В СССР его узнали после выхода фильма «Лимонадный Джо», в котором Готт спел все песни, кстати, в том же году Карел поет на «Евровидении», но занимает лишь 13-е место. Он - самый узнаваемый чехословацкий исполнитель в нашей стране. В 1990-м Карел Готт объявляет о завершении карьеры, но спустя год меняет решение и продолжает выступать.

На счету Карела Готта - 150 альбомов. Летом 2019 года он отпразднует 80-летие.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия

1. Neoton Familia

2.Omega

3. Locomotiv GT

Neoton Familia - это ответ соцлагеря на ABBA, Arabesque, Baccara и другие западные группы. Первые две пластинки венгров даже на родине пользовались умеренным спросом, но уже в начале 80-х они выдают хит за хитом - под Ketszazhusz felett и Marathon танцуют не только страны Варшавского договора, но и Испания, Бразилия и даже Япония, которая вообще называет Marathon лучшим диско-треком 1980 года. В своем классическом составе группа просуществует до начала 90-х годов и после смерти основателя Neoton Familia Петера Эрдёша распадется на несколько коллективов, которым, увы, успех оригинального состава так и не получится повторить.

Польша

1. Czerwone gitary

2. Марыля Родович

3. Skaldowie

Под главный хит «Красных гитар» (так переводятся Czerwone gitary) танцевали в середине 70-х годов очень многие. А началась их популярность у нас с небольшого миньона, куда попала песня Саймона и Гарфанкеля El Condor Pasa и песня ВИА Czerwone gitary - «Не задирай нос». Песня была записана в битловской стилистике, что понравилось многим меломанам. Группа начинает гастроли по СССР. Записывает песню на русском языке «Лес горит в огне заката». Они практически не появляются в родной Польше, зато во всех остальных странах, куда приезжает ансамбль, их называют не иначе, как «польскими битлз». На фестивале в Сопоте 1977 года музыканты поют свою самую известную песню - «Не успокоимся» (Nie spoczniemy). В СССР песня пользуется такой популярностью, что ее перепевают Эдита Пьеха, София Ротару и ВИА «Красные маки». Группа прекратит свое существование в 80-х годах. Часть состава начнет снова вместе выступать в начале 90-х.

Югославия

1. Радмила Караклаич

2. Джордже Марьянович

3. Ансамбль Саши Субботы

После выпуска пластинки с песней «Кони-звери» и фильма «Попутного ветра, «Синяя птица» сербская певица Радмила Караклаич становится безумно популярной в СССР. И никто никогда не подумал бы, что о сцене Радмила никогда не мечтала: она училась на филолога, а пение было лишь увлечением. В 90-е Радмила Караклаич прервала творческую карьеру и некоторое время работала начальником отдела внешних экономических связей международной компании на Кипре. Сейчас ей 79 лет. Живет в той же квартире, которую купила еще в 70-х годах и изредка в качестве гостьи участвует в телепрограммах.

В СССР вышло несколько пластинок Радмилы Караклаич. Фото: avito.ru

КТО ЕЩЕ

Лили Иванова, Бисер Киров (Болгария).

Ансамбли Puhdys и Karat (ГДР).

Дан Спэтару (Румыния).

ВНЕ ЗАЧЕТА

Абсолютным лидером стала Анна Герман. Причем слушатели, называя ее, говорили: «Да, мы знаем, что она полька, но она наша».