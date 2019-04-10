2019-04-10T02:34:35+03:00
Дом. Семья

Ученики Василия Пескова - 3

Подведены итоги третьего совместного конкурса «Транснефти» и «Комсомолки» имени великого журналиста [фото]
Евгений САЗОНОВ
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Победители конкурса (слева направо) - Светлана Макаренко, Александр Терещенко и Галина Горшенина.Победители конкурса (слева направо) - Светлана Макаренко, Александр Терещенко и Галина Горшенина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это уже стало хорошей традицией. Прошел третий Всероссийский конкурс журналистских и блогерских работ имени Василия Михайловича Пескова «Окно в природу». И каждый раз организатором акции выступало ПАО «Транснефть» при полной поддержке «Комсомольской правды».

Ростислав Машин заснял этого красавца в степях Калмыкии.

Ростислав Машин заснял этого красавца в степях Калмыкии.

В этом году в редакцию «Комсомольской правды» поступило свыше 500 заявок - в два раза больше, чем в прошлом. Традиционно присылались рассказы в стиле Василия Михайловича - о живой природе, путешествиях и экспедициях. И опять же традиционно все участники следовали его завету: «Любить Родину и показывать, насколько она необыкновенна и красива».

Веселые лисята от Алины Урусовой.

Веселые лисята от Алины Урусовой.

Церемония награждения победителей состоялась в легендарном Голубом зале «Комсомолки», где торжественную часть опять же традиционно вели вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов и главный редактор ИД «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

Загадочная сова - тоже работа Алины Урусовой.

Загадочная сова - тоже работа Алины Урусовой.

Помимо основной номинации и трех призовых мест, было решено отметить нескольких участников в категориях «За любовь и уважение к природе» и «Лучшие фотоработы».

Путь к жерлу вулкана от Александра Терещенко.

Путь к жерлу вулкана от Александра Терещенко.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Первое место и премия 100 000 рублей - Галина Горшенина (Москва).

Второе место и премия 50 000 рублей - Александр Терещенко (Петропавловск-Камчатский).

Третье место и премия 30 000 рублей - Светлана Макаренко (Симферополь).

Диплом «За любовь и уважение к природе» - Михаил Жилин (Камчатка).

Диплом «Лучшие фотоработы» - Алина Урусова (Волгоград) и Ростислав Машин (Калмыкия).

Река Синяя - приток Лены - от победительницы конкурса Галины Горшениной.

Река Синяя - приток Лены - от победительницы конкурса Галины Горшениной.

ИТОГИ КОНКУРСА

Любить Родину и показывать, насколько она необыкновенна и красива

Уже в третий раз организатором Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ стало ПАО "Транснефть", а соорганизацию и поддержку осуществила "Комсомольская правда". Теперь мы можем сказать с уверенностью - конкурс приобрел статус традиционного (подробности)

«КП» выпустила собрание сочинений Василия Пескова. Трогательные очерки о природе и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП».

Собрание сочинений Василия Пескова

Собрание сочинений Василия Пескова

12+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.

ИСТОЧНИК KP.RU

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