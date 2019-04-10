2019-04-10T07:49:16+03:00
Спорт

Полузащитник "Порту" Данило: "Первый гол "Ливерпуля" надломил нас"

Англичане выиграли первый четвртьфинальный матч у португальцев со счетом 2:0, открыв счет уже на 5-й минуте матча [видеообзор встречи]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Порту" рубился с "Ливерпулем" в Англии."Порту" рубился с "Ливерпулем" в Англии.Фото: REUTERS
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Футболисты "Ливерпуля" успешно сыграли свой первый матч в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Во вторник, 9 апреля, команда Юргена Клоппа на своем поле обыграла со счетом 2:0 португальский "Порту". Два гола в этом поединке были забиты в начале поединка.

На 5-й минуте отличился Наби Кейта с паса Фирмино. Ну а точку в поединке уже на 26-й минуте игры забил Роберто Фирмино после передачи Роберто Фирмино. Перед ответной игрой, которая состоится на следующей неделе, у британского клуба теперь есть преимущество в два гола.

Футболисты обеих команд после встречи поделились впечатлениями от поединка в Ливерпуле.

- Мы хорошо начали, но первый пропущенный гол выбил нас из колеи. Он был забит вопреки логике игры, - говорит защитник "Порту" Данило в интервью официальному сайту УЕФА. - Однако этот результат оставляет нам шансы на выход в полуфинал. Дома мы способны забить дважды и вернуться в игру

Напарник Данилу по "Порту" защитник Алекс Теллеш в свою очередь отметил, что клуб настроен решительно и держит в уме ответный поединок:

- Мы покинули поле грустными, но мы все еще чувствуем себя живыми. В прошлом круге мы тоже проиграли первую игру, но нам удалось перевернуть все в свою пользу. Мы всегда верим и будем бороться до конца, что мы и сделаем дома.

А вот в стане "Ливерпуля" настрой более позитивен. К примеру, голландский защитник хозяев Вирджил ван Дейк отметил::

- Мы смогли отстоять "на ноль" наши ворота и забить два хороших гола. Мы определенно можем опираться на это преимущество. Вы можете наслаждаться этими вещами, а мы - получили хороший результат сегодня, и теперь все внимание будет сосредоточено на игре против "Челси" уже в чемпионате Англии.

В свою очередь, Джордан Хендерсон отметил, что у "Ливерпуля" были шансы еще несколько раз поразить ворота португальской команды. Однако же этого не вышло сделать:

- Мы хотели выйти во втором тайме и забить еще один или два, если бы могли, но этого не получилось. Мы на самом деле не создавали так много, это был небольшой старт и все могло бы быть намного лучше, но в целом мы должны быть довольны результатом сегодняшней игры.

Ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов Порту - Ливерпуль состоится 16 апреля на поле португальской команды.

09.04.2019 Ливерпуль - Порту - 2:0. Обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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