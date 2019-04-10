2019-04-10T08:09:11+03:00
Спорт

"Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов обыграл "Манчестер Сити" 1:0 благодаря голу Сона

Ответная игра четвертьфинала в этой паре - через неделю [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сон Хын Мин забил победный гол "Манчестер Сити".Сон Хын Мин забил победный гол "Манчестер Сити".Фото: REUTERS
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9 апреля в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" прошла первая игра четвертьфинала Лиги Чемпионов. Хозяева поля принимали на своем поле "Манчестер Сити" и добились минимальной победы со счетом 1:0 над грозным соперником.

Единственный гол в этой встрече был забит на 78-й минуте поединка. Отличился корейский легионер хозяев Сон Хын Мин. При этом, в начале поединка гости могли выйти вперед в поединке. Однако же Серхио Агуэро не смог реализовать пенальти, который был назначен за игру рукой защитника "Тоттенхэма" Дэнни Роуза. На 13-й минуте поединка удар Агуэро с 11-метровой отметки отбил вратарь хозяев Уго Льорис. Для него это - третий отбитый пенальти в сезоне. К слову, этот 11-метровый удар судья матча Бьорн Куйперс назначил после применения системы видеоповтора VAR.

До конца игры, к слову, хозяева лишились двух игроков из-за травм. У них не смогли доиграть поединок форвард Харри Кейн и полузащитник Деле Алли.

После игры главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сказал:

- Нам будет тяжело без Кейна, мы будем скучать по нему. Возможно, Гарри выбыл до конца сезона.

Эта игра стала первой для "Тоттенхэма" на новом стадионе в рамках еврокубков. Стадион лондонцев был открыт 3 апреля игрой чемпионата Англии против "Кристал Пэлас".

Ответная игра четвертьфинала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" пройдет уже на поле "горожан" в Манчестере 17 апреля.

09.04.2019 Тоттенхэм - Манчестер Сити - 1:0. Обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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