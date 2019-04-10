Кузьмин продолжает общаться с бывшей женой

Владимир Кузьмин сохранил теплые отношения со своей третьей женой Екатериной, с которой он прожил 17 лет. Буквально на днях стало известно, что бывшие супруги продолжают общаться. Более того, Катя, которая младше певца на 27 лет, в курсе всех событий в его жизни.

"Я думаю, было бы странно, если бы мы, прожив с ним столько лет, прервали все связи. Одним из главных условий после нашего расставания было то, что мы сохраним дружеские отношения. Так что да, мы общаемся", - призналась Екатерина. Не секрет, с Катей у Кузьмина были очень нежные отношения, настоящая любовь.

На все расспросы о своей жизни она коротко отвечает: "Могу сказать только одно: у меня все хорошо!".

Бывшая супруга 63-летнего Владимира Кузьмина слышала, что он женился в четвертый раз. Но с нынешней избранницей музыканта не общается. "У нас просто нет общих интересов", - цитирует девушку "Собеседник".

v.kuzmin_official Владимир Кузьмин сохранил теплые отношения со своей третьей женой Екатериной

Напомним, артист расторгнул брак с третьей женой, по слухам, именно из-за Светланы - не так давно она стала четвертой женой Кузьмина. Якобы, Екатерина подала на развод, когда узнала, что артист не только завел любовницу, так еще и поселил ее с ними на одной лестничной клетке. Светлана на десять лет моложе Кати. Она родом из Калининграда. Говорят, рядом с молодой женой Кузьмин будто заново родился. Он хорошо выгляди и полон сил.

"С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе. Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу", - объявил чуть меньше года назад музыкант в своем блоге.

С тех пор Владимир и Екатерина хранили молчание, не называя истинных причин разрыва. Не распространяются об этом бывшие супруги и сейчас.