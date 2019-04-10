2019-04-10T13:06:04+03:00
Происшествия

Менеджер одного из московских турагенст проиграл деньги клиентов в букмекерской конторе

Игроман честно во всем признался в записке, которую написал на имя директора
Анастасия ВАРДАНЯН
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Менеджер туристического агенства проиграл на ставках деньги клиентов. Фото Артем Геодакян/ТАССМенеджер туристического агенства проиграл на ставках деньги клиентов. Фото Артем Геодакян/ТАСС
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На днях в московскую полицию обратилась директор одного из туристических агентств, работающих под брендом "Корал Тревел". Женщина сообщила, что менеджер похитил из кассы более 600 тысяч рублей. Это деньги за путевки, которые внесли семь клиентов. На что он потратил приличную сумму - уже не секрет.

- Оля, я проиграл все деньги в букмекерской конторе. Ненавижу себя. Извини, подавай в полицию, - записку с таким содержанием он оставил руководительнице.

Тут же были прописаны суммы и за туры. В списке жаркие страны: Тунис, Турция, ОАЭ. Теперь клиенты агентства рискуют остаться без отдыха.

- По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, ущерб составляет 680 тысяч рублей, - пояснили "КП" источники в правоохранительных органах.

В перспективе будет возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Однако до окончания следствия, которое в среднем занимает около полугода, получить компенсацию туристам вряд ли удастся.

Личность менеджера уже установлена. Это житель Москвы Иван Дягтерев. Мужчина проработал в турфирме всего несколько месяцев, а вот игроман он с большим стажем. Известно, что ранее он даже прошел курс лечения от игровой зависимости, но избавиться от нее не смог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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