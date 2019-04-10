2019-04-10T13:31:47+03:00
Умные вещи

ВКонтакте начала тестирование платформы VK Pay для ИП и юридических лиц

Представители ВКонтакте заявили, что на данный момент кошельки в VK Pay зарегистрировали уже более 8 миллионов пользователей
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ВКонтакте начала тестирование открытой платформы VK Pay.ВКонтакте начала тестирование открытой платформы VK Pay.
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ВКонтакте начала тестирование открытой платформы VK Pay для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь бизнесу не обязательно создавать собственный сайт и тратить ресурсы на его поддержку — продавать товары и услуги онлайн можно прямо в группе ВКонтакте. Получать деньги от клиентов предприниматели смогут на свой расчётный счёт, если пользователь оплачивает покупку через VK Pay.

Подключиться к VK Pay могут юридические лица или ИП, зарегистрированные в России. Для этого необходимо заполнить анкету, дождаться окончания проверки документов и заключить договор. Подключение не требует технической интеграции. Всё, что нужно сделать юрлицу, — указать данные, выданные после заключения договора, в настройках «Магазина» своего сообщества. Средний срок подключения к VK Pay — 3 рабочих дня. Предприниматели могут получать деньги на свой расчётный счёт и, если подключат кассу «АТОЛ Онлайн», выдавать фискальные чеки.

Оставить заявку на участие в тестировании можно в настройках приложения «Магазин» в сообществе.

Также представители ВКонтакте заявили, что на данный момент кошельки в VK Pay зарегистрировали уже более 8 миллионов пользователей. Оплату через VK Pay принимают свыше 150 тысяч сообществ.

Ирина Румянцева, директор по рекламному продукту и рекламной монетизации ВКонтакте:

«Запуск открытой платформы VK Pay для юридических лиц — огромный шаг в развитии экосистемы social-коммерции, которая сочетает все преимущества ВКонтакте для предпринимателя и покупателя. Мы хотим дать каждому бизнесу возможность удобного официального приема платежей внутри платформы. Востребованность такой функциональности подтверждается многочисленными заявками на подключение к VK Pay, которые мы уже получили от предпринимателей с самым разным объёмом платежей».

Юлия Носова, коммерческий директор «АТОЛ Онлайн»:

«Многих предпринимателей привлекает идея продажи своих товаров и услуг через ВКонтакте. Начало нашего сотрудничества с этой социальной сетью — важный шаг в развитии рынка электронной коммерции России. Вступивший в силу 54-ФЗ требует, чтобы одновременно с совершением расчета покупателю выдавался кассовый чек, копия которого сразу же направляется в ОФД и ФНС. С помощью VK Pay предприниматели смогут работать в строгом соответствии с действующими нормами российского законодательства и получат возможность принимать платежи клиентов без риска попасть под штрафные санкции регулирующих органов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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