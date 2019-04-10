2019-04-10T14:33:23+03:00
Звезды

"Все кончено": жена 61-летнего Алека Болдуина потеряла ребенка

35-летняя Хилария Болдуин сделала важное заявление
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алек Болдуин c супругой Хиларией.Алек Болдуин c супругой Хиларией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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35-летняя супруга актера Алека Болдуина сообщила печальное известие. Хилария Болдуин призналась, что потеряла пятого ребенка.

В браке с 61-летним Алеком Болдуином женщина родила четверых детей. 35-летняя инструктор по йоге подарила голливудскому артисту дочь Кармен, а также сыновей Рафаэля, Леонардо и Ромео. Последний появился на свет менее года назад.

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У четы Болдуинов четверо детей
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Недавно стало известно, что Хилария снова беременна. Однако радость от счастливого события сменилась тревогой. Оказалось, что плод очень медленно развивается и у него слабое сердцебиение. По словам Хиларии, сейчас они с Алеком никак не могут повлиять на ситуацию. Супруги просто ждут, что будет дальше. Медики предупредили многодетную мамочку, что велик риск выкидыша. Так и случилось.

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Медики предупредили многодетную мамочку, что велик риск выкидыша. Так и случилось
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"Сегодня во время УЗИ не было сердцебиения. Так что все кончено... Но со мной рядом несколько сильных и удивительных сердцебиений прямо здесь. Я окружена такой любовью и чувствую себя такой счастливой. Спасибо всем за то, что выслушали, поддержали и поделились своими личными историями. Вместе мы сильнее... Главное, что мы вместе и радости, и в горе", - написала в своем блоге Хилария Болдуин.

Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с супругом и четырьмя детьми. Голливудская звезда трогательно целует одного из сыновей. А многодетная мамочка с любовью смотрит на другого сына, держа на руках маленького Ромео.

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Алек и Хилари Болдуины поженились в 2012 году. Дочь Кармен Габриела родилась в 2013 году, а сыновья Рафаэль, Леонардо и Ромео - в 2015, 2016 и 2018 годах
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Хилария не раз признавалась, что и она, и ее супруг обожают детей, и оба счастливы иметь большую семью. Супруга Болдуина, скорее всего, попробует забеременеть снова. Тем более дочь Кармен мечтает о сестренке. Сейчас малышка растет в окружении троих братьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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