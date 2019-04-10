Спикер Госдумы Вячеслав Володин - депутату от КПРФ Ольге Алимовой: «Вы материтесь в соцсетях! Надо с этим бороться!»

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин преподавал депутатами уроки нравственности. То ли Володину донесли, то ли он сам следит за своими коллегами в соцсетях, но депутат фракции КПРФ Ольга Алимова «засветилась» на нецензурщине.

- Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста! Потому что вас все любят, вы, наверно, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается, - обратился Володин к Алимовой на пленарном заседании в среду.

-...Открываются чакры и идет выход отрицательной энергии! - вставил свои пять копеек коллега Алимовой по фракции Николай Коломейцев.

А дело в том, что накануне Госдума большинством депутатских голосов приняла решение изменить график работы: теперь пленарные заседания будут начинаться в 12:00 вместо 10:00 и продлятся до 16:00 вместо 14:00. Утренние часы, пояснили в Думе, будут отводиться на работу в комитетах и подготовке к заседаниям.

Но депутат Алимова с изменением депутатского графика оказалась несогласна.

«Новость дня! Жесть! <...> Совы победили разум!», - написала она на своей страничке в «Фейсбуке».

Кстати, с замечанием Володина коммунистка тоже не согласилась. Она заявила журналистам, что мата как такового в ее сообщении не было, она использовала пропуски букв.

- В данной ситуации, думаю, это оправдано. Меня переполняли эмоции по поводу того, что мы должны теперь работать с 12 часов. Мне кажется это не очень корректным в отношении даже наших граждан. Они - труженики, а, извиняюсь, законодатели спят до 12 для того, чтобы потом работать. Я не думаю, что я совершила какой-то поступок. Удалять свой пост не собираюсь! - заявила журналистам Алимова.

Она заметила, что даже Пушкин иногда позволял себе нецензурную лексику, чтобы отразить истинную суть вещей.

- Буду равняться на Пушкина! - заявила Алимова.