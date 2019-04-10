Брат бывшего короля Малайзии женится на Йоханссон

Младший брат бывшего короля Малайзии, который отрекся от престола после брака с "Мисс Москва", женится. 45-летний Тенгку Мухаммад Фаиз Петра познакомился со своей избранницей в Лондоне. Влюбленный кронпринц старше своей будущей жены на 12 лет.

Как сообщает издание South China Morning Post, судьбоносная встреча будущих мужа и жены произошла в Англии. 45-летний Тенгку Мухаммад Фаиз Петра и 33-летняя Софи Луиза Йоханссон познакомились, когда наследный принц изучал историю в Лондонской школе экономики. Девушка там работала ассистентом.

Свадьба кронпнринца и простолюдинки назначена на 19 апреля. На церемонии будут присутствовать члены королевской семьи и близкие друзья наследного принца. Новобрачные заявили о своем решении отказаться от свадебных подарков. Они пожертвуют их на благотворительность.

"Его Высочество просит людей помолиться, чтобы его брак прошел гладко и получил благословения Аллаха", - сообщили представители дворца. Планы наследного принца вызвали неоднозначную реакцию в Малайзии. Одни сожалеют, что он собирается жениться на иностранке, другие хвалят за помощь нуждающимся.

В ноябре 2018 года стало известно о том, что король Малайзии Мухаммад V женился на россиянке Оксане Воеводиной, в 2015 году победившей в конкурсе красоты "Мисс Москва". В январе 2019 года Мухаммад отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана.

История любви ростовской девушки и правителя Малайзии многим напоминала сказку о Золушке. Монарх устроил для любимой одну из самых роскошных свадеб. Церемония бракосочетания состоялась на Рублевке. На столах была лишь халяльная еда, а алкоголя не было вовсе. Жених предстал перед невестой в национальной одежде. Платье Воеводиной было выполнено в русском стиле, хотя до этого ее видели в хиджабе. По слухам, девушка приняла ислам.

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Подданные раскритиковали выбор Мухаммада V Фариса, ведь титул королевы может носить лишь коренная малазийка. В итоге мужчине пришлось отречься от престола, что обернулось настоящим скандалом - еще никогда в истории страны монарх не лишался своего титула. В настоящее время Оксана беременна. Срок у нее уже приличный.

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